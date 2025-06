Wiflix, la nouvelle adresse au mois de juin 2025

Wiflix a encore disparu en ce début du mois de juin 2025 après avoir fait un retour sous le nom de Flemmix, la plateforme a encore été sanctionné par un blocage de son nom de domaine et vient encore de réapparaître sous une autre adresse.

Ce n’est pas un secret, face aux pris des abonnements Netflix, Disney+ ou Prime Vidéo, les plateformes gratuites de streaming sont de plus en plus populaires auprès des internautes, comme c’est le cas de Wiflix désormais renommé Flemmix depuis quelques semaines afin de contourner les blocages des fournisseurs d’accès à Internet en France. Le site, entièrement gratuit, ne requiert aucune identification ni création d’un compte pour accéder au contenu multimédia souhaité comme un film et une série dans sa version en français ou sous-titré en français. L’utilisation est très simple avec une interface intuitive, mais la publicité est très présente.

La plateforme a changé de nom dernièrement en raison des blocages à répétition des FAI contre les sites de piratages, car les sites tels que Wiflix enfreignent loi en vigueur en France sur les droits d’auteur, la justice protège l’utilisation des œuvres soumis au droit d’auteur, il est obligatoire de passer par les plateformes légales. Wiflix change donc fréquemment d’adresse pour passer outre les sanctions.

La dernière adresse de Wiflix indexée par Google à la date du 2 juin 2025 est flemmix.top. Attention, l’utilisation du site est soumis à un risque de sanction des autorités en cas de téléchargement illégal d’un fichier protégé par le droit d’auteur et l’adresse peut n’être que temporaire si un nouveau blocage est instauré.