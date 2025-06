Ce rappeur offre à Ousmane Dembélé une Rolex à un demi-million

Les performances d’Ousmane Dembélé cette saison ont coûté très cher au rappeur Sam’s qui avait fait un pari audacieux avec l’attaquant pour le défier et le joueur du PSG a atteint les objectifs, il a donc été récompensé d’une magnifique montre de luxe, une Rolex Daytona Platinum « Arabic Dial ».

Sam’s débourse plus d’un demi-million d’euros pour récompenser Ousmane Dembélé !

Pour qu’Ousmane Dembélé repousse ses limites cette saison et progresse sur le terrain afin de mener le PSG vers son premier sacre en Ligue des Champions, Sam’s, rappeur et acteur connu pour son rôle dans la série Validé avec son interprétation de Mastar a proposé un défi à l’international français. L’ancien joueur du Barca devrait réussir certains objectifs individuels et un autre collectif, remporter la célèbre coupe de grandes oreilles que n’arrive pas à gagner. Après plusieurs échecs successifs, Paris a enfin remporté la Champions League avec une large victoire samedi soir en finale 5-0 contre les Italiens de l’Inter.

Sam’s avait promis à Ousmane Dembélé une Rolex en cas de victoire en C1 et il a tenu parole. Celui qui est désormais le grand favori pour obtenir le Ballon D’Or 2025 a récupéré Rolex Daytona Platinum « Arabic Dial », un bijou exceptionnel, une pièce rare avec un cadran bleu glacier, des chiffres arabes et une lunette sertie de diamants, sa valeur est de 526 099 euros. « Moi je prends hein, j’aime trop ça.. », a commenté Dembélé tout sourire, ravi de son cadeau. « Promesse dite, promesse tenue ! », explique Sam’s sur cette offrande qui a fait le bonheur de Dembélé.

Dembélé a gagné son pari avec ses amis autour de sa fameuse Rolex… et s’est offert une pièce de roi ! Il a été aperçu avec sa nouvelle montre : une Rolex Daytona Platinum « Arabic Dial » au poignet. 💎⌚ Un bijou ultra rare : – Cadran bleu glacier

– Chiffres arabes

