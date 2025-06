L’énorme démarrage de Damso avec BĒYĀH

L’ultime album de la carrière de Damso s’annonce déjà comme un énorme succès, les premiers chiffres des ventes viennent de tomber et BĒYĀH réalise un gros démarrage sur trois jours d’exploitation (mid-week), le disque d’or devrait valider dès cette semaine.

2ème meilleur démarrage mid-week de l’année derrière JUL pour Damso

Alors que le record de l’année des ventes en mid-week de Jul avec son album « D&P » (103 000 ventes) ne risque pas d’être battu cette année en France, Damso a tout de même réussi à décrocher le deuxième meilleur démarrage de 2025 derrière le rappeur Marseillais.

Le nouvel album de Damso est attendu depuis plus d’une année et est annoncé par le rappeur Belge comme le dernier de ses albums même s’il ne compte mettre un terme à carrière pour le moment. La longue attente a fait monter l’engouement des auditeurs comme le prouvent les chiffres impressionnants de son démarrage. En trois jours BĒYĀH cumule un total de 38 292 ventes, dans les détails, les ventes en streaming représentent 22% avec 8 533 ventes, celles en physique 78% avec 29 699 ventes et enfin 60 ventes viennent s’ajouter en téléchargement. C’est donc avec les ventes de la version physique du projet que Damso affiche un score important.

Ce chiffre des ventes en physique s’explique par la précommande de l’album BĒYĀH que Damso a lancé sur sa boutique en ligne un an avant la parution du projet. Cet opus va sans doute prendre la première place du Top Albums en France ce vendredi et peut franchir le cap des 50 000 ventes du disque d’or pour sa première semaine d’exploitation.