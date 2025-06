Black M a berné tout le monde avec son combat de boxe

Black M nous a bien eu ! Après avoir annoncé ses débuts en anglaise avec un premier combat contre le boxeur Bemba, l’ancien rappeur de la Sexion D’Assaut a révélé que tout cela n’était qu’une mise en scène pour la sortie de son nouveau clip intitulé « Pull Up ».

Ces dernières semaines, Black M avait diffusé plusieurs vidéos de son entrainement aux sports de combat, une passion qui semblait prendre très sérieusement, car il a ensuite affirmé vouloir se lancer dans la boxe avant d’être provoqué par un combattant, un défi que le rappeur a accepté et a affirmé qu’un combat est programmé à RMC Sport. Les deux hommes ont ensuite officialisé la rencontre pour le vendredi 30 mai sans donner d’indication sur le lieu de l’événement, mais en précisant qu’il sera retransmis en direct sur Youtube.

L’énorme stratégie marketing de Black M qui trompe tout le monde !

Lors du lancement du live, les internautes ont découvert que c’était une supercherie. Black apparait vêtu comme un boxeur avec des musiciens à ses côtés, ils chantent « pull up, pull up », le rappeur poursuit le live sous forme de release party en prenant la parole pour expliquer qu’aucun combat n’aura lieu et qu’un nouvel album est en préparation, « Ce soir, nous étions censés voir Black M mettre ou se manger un chaos. Mais Black M est là en train de vous faire un discours (…) Beaucoup me demandent où j’en suis musicalement, est-ce que j’ai arrêté ou fais une pause. Je n’ai jamais arrêté, mais je vais vous dire la vérité, la musique, c’est dur, c’est dur d’être au top et surtout de le rester. (…) Je vous annonce que je reviens notamment en faisant ce clin d’œil au sport de combat, au noble art ».

Black M a dévoilé le nom de son nouvel opus baptisé « Roue libre » sans préciser la date de sortie et le clip « Pull Up » est disponible sur Youtube.