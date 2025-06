Booba accuse DJ Snake d’être devenu un fan du PSG avec l’arrivée des Qataris

La parution du single « PSG Boyz Freestyle » de DJ Snake et Niska a poussé Booba à reprendre son clash contre les deux hommes ! L’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali n’a pas du tout apprécié la collaboration entre les deux artistes en hommage à la victoire du PSG en Champions League.

Booba est connu pour ses nombreux clashs et après avoir soutenu Ousmane Dembélé suite aux attaques racistes contre sa femme, il a encore réagi festivités du club Parisien en marge de la victoire en coupe d’Europe. Cette fois-ci c’est la prestation au Parc des Princes lors des célébrations ce dimanche de Niska et DJ Snake ayant a entamé son set avec le morceau « Paris » de Rohff qui ont suscité la réaction virulente de B2O. Le rappeur français exilé à Miami s’en est pris au duo dont il n’a pas aimé la connexion et déplore que le DJ soit devenu un supporter du PSG lors du rachat du club par les Qataris.

Après le triomphe du PSG, Booba dégomme le duo DJ Snake et Niska !

Suite à la présentation de leur collaboration sur « PSG Boyz Freestyle », DJ Snake et Niska ont mis en ligne le single dans sa version officielle sur Youtube, le titre n’est pas sorti pour le moment sur les plateformes de streaming. Quelques jours après la publication du titre sur Youtube celui-ci a disparu et n’est toujours pas disponible en streaming sans aucune explication. « YouTube SUPPRIME le freestyle de Niska avec DJ Snake après la Ligue des Champions du PSG. « PSG BOYZ FREESTYLE » » peut-on lire dans un tweet du média Actu Ligue 1 que Booba a partagé.

« DJ Snake C’est ça de faire du caca, de forcer, de se doucher tout habillé avec des lunettes noires, mais surtout de collaborer avec un lâche qui frappe les femmes et ne paye pas la pension… D’ailleurs, on t’a jamais vu soutenir le PSG avant l’arrivée du Qatar ( source : les ULTRAS ) On va garder l’herbe très courte… », a déclaré Booba en commentaire de ce post en faisant référence à des rumeurs compromettantes contre Niska sur des violences conjugales contre Aya Nakamura lorsqu’ils étaient en couple.

Niska et DJ Snake n’ont pas répondu à l’attaque de Booba qui s’est satisfait de voir son titre « Dolce Camara » avec SDM grimpé dans le Top Single sur Spotify suite à l’entre de Désiré Doué sur son titre pour fêter le titre du PSG au Parc.