Booba défend Ousmane Dembélé contre les propos de Cnews sur le voile de sa femme

Booba s’insurge à nouveau contre les attaques visant l’épouse d’Ousmane Dembélé. Après les commentaires racistes à l’encontre de la compagne du numéro 10 du PSG, Rima Edbouche, lors de la remise du trophée de la Coupe de France, le fondateur du 92i vient encore de prendre la parole pour défendre la jeune femme face aux propos d’un journaliste de CNews après la victoire en Ligue des Champions.

Sur les photos des célébrations d’après match à l’Allianz Arena de Munich, la femme d’Ousmane Dembélé apparaît avec un masque sur le visage et un voile, aux côtés de son époux pressenti pour devenir le prochain Ballon d’Or. Les clichés n’ont pas échappé aux internautes, et de nombreux commentaires racistes ont été relevés dans les réactions. Le joueur parisien a toujours tenu à préserver sa famille de la médiatisation, mais pour célébrer les nouveaux trophées du PSG, et notamment la Ligue des Champions, il a souhaité immortaliser ces moments avec sa compagne et sa fille. Sur la photo relayée sur les réseaux, Rima Edbouche cache son visage avec un masque sanitaire blanc et porte un voile pour couvrir ses cheveux, ce qui a déclenché la fureur de la fachosphère.

Booba défend Ousmane Dembélé et sa femme Rima Edbouche encore critiquée pour son voile !

« La France infestée » ou « Même les islamistes ont envahi le PSG » peut-on lire dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Le journaliste Abed Charef va même jusqu’à affirmer que le joueur soutient le groupe des Frères Musulmans, considéré comme terroriste par plusieurs pays. Mais c’est une séquence en direct sur CNews qui a interpellé Booba. Le journaliste Éric Tegnér assure que le port du voile avec ce masque, de la part de la femme de Dembélé, est une manière de contourner la loi. Depuis 2010, le gouvernement français a interdit le voile intégral, sauf qu’il semble oublier que la scène de célébration diffusée sur la photo ne se déroule pas en France, mais en Allemagne, à Munich. Il fait ensuite un parallèle entre le port du voile sur ce cliché et les parents émeutiers de 2005, puis il poursuit en alléguant que le commentaire « On ba*e les fachos » apparaît des centaines de fois dans les réactions à la publication de la photo.

Booba a publié l’extrait vidéo d’Éric Tegnér sur CNews en train de s’en prendre à Dembélé, légendant la publication : « CNews est devenu un hôpital psychiatrique, chaque jour on voit un nouveau clown, continuez, ça nous divertit. ». Le rappeur a ajouté : « Tout ce qu’il y a à voir sur cette photo, c’est un couple de parents dignes et responsables qui s’occupent de leurs enfants et les élèvent du mieux qu’ils peuvent. Merci à eux de défendre leurs valeurs et celles du bon sens et de la prospérité. Bravo, vous êtes de vrais champions. 10/10. ».