Jul, Gims et Gazo invités sur l’album Bababa World de Dystinct

DYSTINCT dévoile la tracklist de “BABABA WORLD”, son prochain projet prévu pour le 13 juin. Un projet qui réunit les cultures avec des featurings de haut vol, dont J Balvin, Jul, Gims, Gazo, Faouzia et bien d’autres !

“BABABA WORLD” est plus qu’un simple album pour moi, c’est un voyage à travers les continents et les cultures. Que vous parliez darija ou non, je pense que la musique doit vous toucher immédiatement. Il n’est pas nécessaire de comprendre les paroles pour ressentir quelque chose. De l’Europe à l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient à l’Amérique latine, je voulais relier les gens par le rythme et le son ». – DYSTINCT

L’un des moments les plus marquants est la vague hispanophone qui traverse l’album. Sur le titre « RS6 », déjà sorti et devenu viral, DYSTINCT s’associe au poids lourd du rap espagnol, Morad, mêlant leur énergie commune dans un hymne qui fait vibrer et que les fans attendaient depuis leur performance surprise à Amsterdam.

Ce même esprit de fusion latino-arabe se retrouve dans sa collaboration très attendue avec J Balvin. Les deux artistes se retrouvent enfin sur un morceau qui allie reggaeton et rythme arabe. J Balvin s’aventure sur un nouveau terrain en fusionnant l’espagnol et l’arabe pour la première fois, soulignant la mission commune du duo de repousser les frontières et de relier les mondes.

Du côté marocain, DYSTINCT s’associe à deux des artistes les plus populaires de la diaspora : French Montana et Faouzia. Les deux artistes puisent dans leurs racines marocaines en chantant pour la première fois en darija, ce qui rend ces titres profondément personnels et culturellement puissants.

En France, DYSTINCT renoue avec Jul pour un nouvel hymne « Princessa » et s’associe à Gazo sur un titre puissant où la voix brute et distinctive de Gazo se mêle parfaitement au son mélodique de DYSTINCT. Young Adz (membre du duo de rap D-Block Europe) apporte son flow britannique aiguisé à un morceau qui mêle le côté britannique au rythme nord-africain, un autre exemple de l’univers sonore global de DYSTINCT.

« BABABA WORLD » fusionne également les vibrations du Moyen-Orient, des Balkans et de l’Afrique avec l’aide de la superstar égyptienne Mohamed Ramadan et du hitmaker albanais Dhurata Dora, qui apportent une énergie explosive.