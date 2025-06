Keman la nouvelle signature du 92i de Booba dévoile son premier single

Keman la nouvelle signature du 92i de Booba présente son premier single intitulé “Shadow”.

Originaire de banlieue parisienne, entre Noisy-le-Grand et Grigny, Keman puise ses racines dans un multiple héritage. Issu d’une famille congolaise, il grandit au rythme de la rumba, des musiques traditionnelles africaines et des chants religieux. Très jeune, il découvre le R&B et tombe sous le charme de voix comme celles d’Akon, Ne-Yo ou encore du mythique Dilemma de Nelly & Kelly Rowland. Ce sont ses premières émotions musicales, celles qui forgent son goût pour les mélodies.

Adolescent, un déclic survient en découvrant le clip « Au bout des rêves » de Booba. Le choc visuel et musical le pousse à prendre la plume. À 15 ans, il commence à rapper, partageant ses premiers freestyles sur les réseaux. Tiraillé entre ses ambitions artistiques et les attentes de son entourage, il franchit pourtant un cap en 2019 avec un premier clip.

Il publie ensuite quelques morceaux sur Soundcloud avant de faire une pause, le temps de se recentrer.

Keman revient avec une vision plus claire de son identité : un équilibre entre chant et rap, entre douceur vocale et paroles sombres. Inspiré par le R&B mais ancré dans une réalité urbaine, il développe un style profondément introspectif, où chaque texte explore ses doutes, ses blessures, sa foi, et la complexité de la vie en banlieue. Sa musique ne cherche pas à plaire à tout prix : elle cherche à toucher juste.

En 2025, il signe avec le label 92i fondé par Booba, et dévoile son premier single officiel, « Shadow ». Le clip, tourné en pellicule avec une caméra Bolex, impose immédiatement un univers visuel fort : brut, cinématographique, presque hors du temps. Le titre s’inscrit pleinement dans un équilibre entre pudeur assumée et présence magnétique.

Avec « Shadow », Keman pose les fondations d’un projet singulier : une musique à fleur de peau, à la fois douce, lucide et marquée par une volonté de se dévoiler sans filtre.