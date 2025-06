Novak Djokovic s’ambiance sur un titre de Rohff qui réagit

Ce dimanche, lors des festivitĂ©s au Parc des Princes pour fĂȘter la victoire en C1 du PSG, Novak Djokovic Ă©tait prĂ©sent dans les tribunes pour cĂ©lĂ©brer ce triomphe historique du club parisien avec les supporters et le tennisman a particuliĂšrement apprĂ©ciĂ© d’entendre retentir dans le stade le morceau « Paris » de Rohff qui a ensuite rĂ©agi Ă cette scĂšne.

Novak Djokovic apprécie le titre Paris de Rohff, le rappeur est ravi !

PrĂ©sent Ă Paris pour la quinzaine Ă Roland Garros, Novak Djokovic a profitĂ© de l’occasion d’ĂȘtre dans la capitale française pour prendre un peu de bon temps, il s’est rendu ce dimanche 1er juin au Parc des Princes pour assister aux cĂ©lĂ©brations du PSG au lendemain de la premiĂšre victoire en Ligue des champions. Le serbe fait partie des meilleurs joueurs de tennis de la planĂšte et semble aimer le football ainsi que le rap français. Dans une vidĂ©o diffusĂ©e sur les rĂ©seaux, le tennisman a Ă©tĂ© filmĂ© en train de s’ambiancer sur le single « Paris » du rappeur parisien sorti en 2008 sur l’album « Le code de l’horreur ».

« NOVAK DJOKOVIC đŸ‡·đŸ‡ž QUI S’AMBIANCE SUR DU ROHFF, C’EST LE MULTIVERSE » peut-on lire sur X en lĂ©gende de l’extrait vidĂ©o qui n’a pas Ă©chappĂ© Ă Rohff. Le rappeur du 94 a partagĂ© la sĂ©quence sur son profil avec le message « The MULTIVERSE PRO MAX. C’est un bon Djoko il bouge la tĂȘte comme un co co co co coq sur l’hymne de Paris et ses dĂ©partements. Ça fait Ziiizir ». Housni a ensuite postĂ© une ancienne photo souvenir datĂ©e de 2016 de leur rencontre, « Ben voilĂ , tout s’explique lol, ce tweet date de 2016, nous avions bien Ă©changĂ© ce jour-lĂ . », a-t-il ajoutĂ© en commentaire, ravi de dĂ©couvrir que Djokovic apprĂ©cie sa musique.