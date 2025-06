« On se comprend », le single de Fally Ipupa avec KLN, Merveille et Dany Synthé

Fally Ipupa avec KLN, Merveille et Dany Synthé présentent « On se comprend », un nouveau single inspiré du film évènement “Indomptables” avec Thomas Ngijol.

Sur ce single sorti ce vendredi 30 mai à minuit, Fally Ipupa, KLN, Merveille et Dany Synthé unissent leurs talents. « On se comprend », un titre inédit et puissant, pensé comme une œuvre à part entière, ce morceau est inspiré de l’univers du film “Indomptables”, dont Dany Synthé signe l’intégralité de la bande originale.

« On se comprend » est bien plus qu’un simple extrait musical : c’est le premier avant-goût officiel d’une B.O. qui promet de marquer les esprits. Un morceau résolument actuel, à la fois intense, sensible et universel, à découvrir dès maintenant sur toutes les plateformes.

🎬Le film sortira en salles le 11 juin 2025 partout en France.

La bande originale complète, également composée par Dany Synthé, sera disponible le même jour à minuit (dans la nuit du 10 au 11 juin).