Rohff rappelle qu’il a toujours soutenu le PSG, « Quand ça brulait le maillot »

Les réactions des rappeurs se sont multipliées après le triomphe du Paris Saint-Germain en C1, fidèle supporter du PSG, Rohff a exprimé sa joie et rappelé qu’il a toujours soutenu le club Parisien même dans la difficulté lors des échecs passés en Ligue des Champions.

Depuis le rachat du PSG par les Qataris, le club Parisien a connu des déconvenues successives en Champions League que ce soit en huitième, en quart, en demi ou encore en finale en 2020 contre le Bayern Munich, mais cette saison les parisiens ont enfin réussi à remporter la prestigieuse Ligue des champions après avoir éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal, ils ont battu l’Inter 5-0 en finale. Rohff a suivi la rencontre et dès la mi-temps, il a pris la parole pour commenter le jeu du PSG contre les Italiens.

Rohff a toujours cru en la victoire du PSG même lors des pires moments !

« C’est donc ça le BONHEUR ??!! 2-0 avec un jeu discipliné autant offensif que défensif, pressing constant, ça joue en une touche de balle, quasi aucune perte de ballon, Désiré Doué me fait oublier Kilian. Et ce bon vieux hakimi décisif sans pression. Et Marquinhos qui ne laisse rien passer. L’équipe est déterminée comme jamais. Merci, ne vous relâchez pas, on y est presque sa mère. Pu*ain, je ne veux pas parler trop vite les gars, mais cette odeur de victoire, ce n’est pas du Jasmin. C’est bien PARIS », a-t-il tweeté dans un premier temps avant d’enchainer.

Housni a remercié les joueurs du PSG au coup de sifflet final du match contre l’Inter, « MERCI MERCI MERCI infiniment à la plus belle équipe et le meilleur coach que Paris n’ait jamais eu !!! J’attendais ce moment depuis l’époque de Ginola et je suis encore en vie pour savourer cette VICTOIRE écrasante, carrément une MANITA ! La plus belle victoire de l’histoire de la LDC et je ne suis pas ouvert aux débats, circulez ici, c’est Paris ! ». Rohff a ensuite ressorti des anciennes images de l’élimination du PSG en 2019 au Parc des Princes lors des 8es de finale de la Ligue des champions. À l’époque, les supporters parisiens étaient furieux contre les joueurs et le club, certains avaient même brûlé des maillots avant que Collectif Ultras Paris n’annonce un boycott des déplacements, au même moment le rappeur du 94 avait assuré son soutien au PSG et déploré le choix du mouvement des supporters.

« Non non non, ce n’est pas dans ces moments-là qu’il faut lâcher l’équipe. Je l’ai déjà dit, on supportera le PSG même relégué. Arrêtez de brûler les maillots ! Ce n’est pas quand il va faire beau qu’il faudra revenir. C’est dans ces moments que nous sommes une famille, je ne suis pas d’accord. On ne pleurniche pas, on va l’avoir cette pu*ain de Champions League un de ces quatre. », avait-il assuré pour exprimer sa confiance en la réussite du PSG à remporter un jour la C1. « Quand ça brulait le maillot et insultait l’équipe, je vous l’avez dis ! On va la soulever la coupe un de ces 4 ! Savourons ce pic de Dopamine 5-0 On l’a fait » a écrit Rohff en légende de la publication pour rappeler sans anciens propos.

