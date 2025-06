Aya Nakamura s’offre une magnifique Porsche et l’affiche

Les rappeurs français ont l’habitude d’afficher les voitures de luxe qu’ils s’offrent, Aya Nakamura vient d’en faire de même sur son compte Instagram suivi par des millions de fans et a présenté les images de sa nouvelle acquisition.

Aya Nakamura se paye sacré cadeau !

Devenues ces dernières années la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde avec désormais plus de 9 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et son nouveau tube « Baddies’ avec Joé Dwèt Filé qui cartonne, le clip cumule près de 6 millions de visionnages en trois semaines sur Youtube, reconnu à l’international, Aya Nakamura sait profiter de son succès pour se faire des sublimes cadeaux. Sur ses réseaux, elle partage fréquemment des images de sa vie privée pour partager son quotidien avec sa communauté et notamment de ses achats comme dernièrement.

Entre les bijoux, les vêtements de luxe, ses voyages, Aya Nakamura n’hésite pas à relayer ses moments avec ses fans sur Instagram, TikTok ou encore Snapchat, elle apprécie de ne rien se refuser et vient d’acquérir une grosse cylindrée dont elle a filmé la réception tout en prenant la pose pour une série de photos avant de se filmer également au volant du véhicule, une superbe Porsche noire dont la chanteuse n’a toutefois pas révélé le prix. Un choix validé par sa communauté, « Elle a bien raison elle ne va pas s’offrir un 3008 », « Bravo à elle, c’est son travail qui paye ! Il faut apprendre à se réjouir de la réussite des autres et s’en servir comme une motivation personnelle pour ses propres objectifs », « Nouvelle acquisition pour Aya Nakamura : une voiture de la marque Porsche ! Félicitations », peut-on lire dans les commentaires des réactions.

Aya Nakamura 🚗 inaugure sa Porsche 🎉🥳🍾🥂 pic.twitter.com/IPJKLqGtSn — BaddiesNakamura (@BabyNakamura) June 3, 2025

Aya Nakamura X Porsche 😍🤟 pic.twitter.com/bzBVDavbNn — BaddiesNakamura (@BabyNakamura) June 3, 2025