Damso fait des révélations sur sa vie privée, « ma go est exceptionnelle »

Damso enchaine les interviews pour la promotion de son dernier et vient de s’entretenir avec Mouloud Achour pour Clique TV. Dans cet entretien, l’interprète de Macarena s’est confié pour la première fois sur sa vie amoureuse et celle avec qui il partage sa vie.

Damso a trouvé l’amour et le fait savoir

Dans ses récents propos au sujet de son album BEYAH pour Le Figaro, Damso a expliqué que cet opus aurait pu ne jamais sortir et c’est sa compagne actuelle qui l’a poussé à poursuivre la préparation de ce projet pour le finir. L’heureuse élue est Milla Lapidus, la jeune femme de 22 ans a inspiré le rappeur Belge depuis leur union, « Avant qu’elle n’arrive, c’était très dark. Je n’allais pas forcément bien. Je voulais arrêter l’écriture de l’album. Milla m’a dit “Tu peux faire autre chose”. Je voulais impressionner ma go, tranquille » a-t-il déclaré sur leur relation.

« Avant, tu chantais “je me ramollis, je suis tombé love”, là, tu es dans un amour qui te transcende » questionne Mouloud Achour à Damso sur sa vie amoureuse. « Il y a une forme de confiance en la personne, vous vous comprenez, vous vous soutenez », répond le rappeur avant de préciser sur son idylle avec Milla Lapidus, « La paix. Il n’y a rien de plus charmant que la paix. Quand tu es avec quelqu’un et que tu te sens bien, tu es en paix, ça change un homme. Il n’y a même plus de dérives dans le téléphone. Le temps que je passe avec elle est tellement fort, il n’y a même pas eu la notion de regarder ailleurs ».

« Je pense que j’ai réglé des choses avec moi-même qui m’amènent à ça aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est l’âge qui fait la chose… (…) Une go bien, une go exceptionnelle parce que je l’estime (…) elle est incroyable », a reconnu Damso pour conclure la discussion sur sa vie sentimentale.