Lujipeka : Deux nouveaux titres dont le clip de « Paulise » dispos !

Avec déjà plus de 5000 billets vendus dès l’ouverture de la billetterie de son premier Accor Arena, Lujipeka confirme l’attente grandissante autour de son retour. Aujourd’hui, il surprend ses fans avec deux nouveaux titres issus de son prochain album, qui sortira sur son propre label indépendant.

PAULISE, long titre où Lujipeka s’adonne à l’exercice du storytelling, raconte une histoire d’amour dysfonctionnelle entre deux adolescents rejetés par la société au point de bruler le monde autour d’eux.

Il accompagne ce titre du clip le plus ambitieux de sa carrière. Six minutes poignantes réalisées par Alex Acy, qui traduisent avec force et justesse toute la tension dramatique de ce récit, à la fois profondément intime et tristement universel.

PUZZLE, lui, vient réconforter pour mieux panser les plaies. Un hymne mélancolique face à la solitude que chacun doit affronter « Un puzzle sans les pièces du puzzle, si t’es un peu seul on peut être deux seuls« .