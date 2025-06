Mathieu Kassovitz ne mâche pas ses mots contre Aya Nakamura

Après les propos de Mathieu Kassovitz sur les «Français de souche» qui font scandale, les déclarations du réalisateur français contre Aya Nakamura ont refait surface et il n’a pas été tendre avec la chanteuse dans une ancienne sortie médiatique au sujet de l’interprète de Djadja.

Mathieu Kassovitz a scandalisé avec son avis sur les « Français de souche » qu’il juge être « une fin de race ». Le réalisateur français ciblé par les critiques a répondu à ses détracteurs avec des excuses et une explication sur ses propos pour « lever un sujet qui apparemment fait polémique suite à une interview plutôt joyeuse que j’ai donnée sur LCI, mais qui a été évidemment tronquée et qui se retrouve sur les réseaux sociaux et qui devient évidemment insultante pour plein de gens, et je m’en excuse » selon ses mots. Kassovitz est habitué à exprimer ouvertement ce qu’il pense comme il l’avait fait lors de la nomination d’Aya Nakamura pour participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympique de Paris 2024.

À l’époque, c’était dans une émission sur RMC qu’il a pris la parole pour déplorer le choix d’Aya Nakamura afin de chanter aux JO. « Elle peut faire Edith Piaf, oui, mais écoutez du Edith Piaf les gars ! Edith Piaf, c’est une petite meuf toute seule au micro. Si elle nous sort ça, ok, mais je ne l’ai jamais entendue chanter sans vocodeur ou sans ordinateur derrière elle… », avait lancé contre la chanteuse français la plus écoutée sur les applications de streaming sur le fait que selon lui, elle n’arrive pas à chanter sans trafiquer sa voix.

« Si tout d’un coup elle nous sort un ‘Noooon, rien de rien’ et qu’on tombe tous à genoux… C’est la nouvelle Marianne ! », a ajouté Mathieu Kassovitz pour enfoncer Aya Nakamura avant de préciser qu’il souhaite qu’elle tente de chanter avec sa véritable voix, d’une façon normale. En conclusion, il a nuancé ses propos en assurant aimer le single « Pookie » alors qu’Aya Nakamura a réussi sa prestation devant des millions de téléspectateurs avec son interprétation du morceau « For me formidable » de Charles Aznavour en compagnie de la Garde Républicaine.