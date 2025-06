1jour1film, la nouvelle adresse au mois de juin

Comme Wiflix ou Papadustream, 1jour1film est une plateforme de streaming gratuite à la différence que celle-ci propose principalement des films ainsi que quelques séries populaires. La plateforme vient dernièrement de changer d’adresse et on vous explique pourquoi.

Comme décrit ci-dessus, 1jour1film est une plateforme de streaming gratuite très facile d’utilisation, elle séduit les cinéphiles grâce à son large choix de contenu et notamment des nombreuses nouveautés. Le site se distingue d’autres plateformes similaires par une interface simple, des recommandations personnalisées et des critiques pour guider les utilisateurs dans leurs choix ainsi que très peu de publicité.

Lors de l’accès à 1jour1film afin de garantir une expérience sécurisée et sans interruption, il est conseillé d’utiliser un VPN (CyberGhost ou NordVPN) , qui protège la confidentialité et garantit un accès stable au site. 1jour1film comme Zone Téléchargement, Wiflix ou Xalaflix est fréquemment contraint à des modifications de son nom de domaine. Le site change souvent d’URL dans le but d’échapper aux blocages imposés par les autorités françaises auprès de FAI dans la lutte contre le piratage, la plateforme propose du streaming gratuit sans autorisation, ce qui la rend illégale en France.

Attention : l’utilisation de 1jour1film reste illégale en France et expose à des risques juridiques. Privilégiez toujours les plateformes légales pour éviter tout problème.

A la date du 6 juin 2025, la dernière adresse active de 1jour1film est 1jour1film111.site.