Booba défonce Daniel Riolo, « Démissionne soit digne »

Depuis la sortie du single « Dolce Camara » avec la pique de SDM contre Daniel Riolo, le journaliste sportif est en clash avec Booba et s’est attiré les foudres du rappeur à plusieurs reprises comme cela est encore le cas récemment, le fondateur du 92i appelle l’animateur de RMC à démissionner après la victoire du PSG en Ligue des champions.

Le ton monte entre Booba et Daniel Riolo

Booba n’a oublié les propos de Daniel Riolo contre le PSG et Luis Enrique en début de saison, le journaliste avait émis des vives critiques sur la capacité à l’entrainement espagnol de réussir à gagner la C1 avec le club Parisien qui avait été en difficulté dans la compétition lors de la phase des poules passant très proche de l’élimination avant de finir par décrocher une place pour les barrages puis de battre successivement Brest, Liverpool, Aston Villa et Arsenal avant d’écraser l’Inter en finale 5-0. Le rappeur a donc exigé que le journaliste quitte son poste chez RMC dans l’émission l’After Foot, « Démissionner, tu dois ».

Daniel Riolo a répondu directement à l’artiste originaire du 92 dans son émission pour le tacler, « Ceux qui sont les résistants de 44, qui disent moi, je savais tout. En plus sur les réseaux, on transforme, on mélange une phrase d’une année d’avant avec une d’une année d’après. Quand en plus tout ça est relayé par des mecs comme Booba, Belattar, tu ne peux même pas savoir comment je m’en tamponne à un point. 20 ans d’After pour être attaqué par ces mecs qui en plus ne se sont jamais intéressés au foot. ».

La séquence n’a pas bien évidemment pas échappé à Booba qui a répliqué en relayant l’extrait vidéo sur son compte X pour répondre aux propos de Daniel Riolo, « Je suis sûr, tu ne fais pas 30 pompes. En tout cas, tu t’en tamponnes tellement que y a mon nom dans ton bec. ( avant que SDM te mentionne je ne te connaissais pas ) Démissionne, sois digne. Fais-le pour le bien du sport. Merci. ».