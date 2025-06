DYSTINCT et Jul reviennent avec le nouveau single « Princessa »

Après le succès massif de leur hit « Oh qu’elle est belle », qui approche maintenant les 100 millions de streams, DYSTINCT et Jul reviennent avec un nouveau single : « Princessa ». Ce single est le dernier teaser avant le très attendu album de DYSTINCT, « BABABA WORLD », qui sortira officiellement une semaine plus tard, le vendredi 13 juin.

Cette nouvelle sortie fait suite à une série de moments inoubliables entre les deux artistes. Le mois dernier, DYSTINCT a rejoint Jul sur scène notamment au Stade de France et au Stade Vélodrome à Marseille. Leur indéniable alchimie sur scène et en dehors a jeté les bases d’un lien musical puissant, et « Princessa » n’est qu’un début.

« Princessa » capture l’essence de l’été avec des rythmes vibrants, de l’énergie et une ambiance universelle. Il s’agit d’un titre purement positif que les auditeurs de tous âges peuvent apprécier. Avec ses mélodies accrocheuses et son rythme contagieux, il délivre de bonnes vibrations que l’on peut faire exploser à tout moment de l’année.

Avec « BABABA WORLD », DYSTINCT s’est donné pour mission de jeter un pont entre les cultures et de faire connaître la musique marocaine à un public mondial. Combinant son héritage avec un large éventail de sons et de collaborateurs internationaux, l’album promet d’être l’un des projets les plus dynamiques de l’année, et « Princessa » offre un aperçu vibrant de ce qui est à venir.