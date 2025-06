French Stream : Quelle est la nouvelle adresse au 6 juin 2025

Comme Coflix ou Xalafix, French Stream est l’une des plateformes de streaming gratuites les plus populaires en France, offrant un vaste choix de contenu multimédia, récemment le site a activé une nouvelle adresse pour y accéder et découvrez pourquoi.

Des films, séries, dessins animés ou encore documentaires en VF et VOSTFR, French Stream offre aux internautes contenu riche et varié sans devoir payer un abonnement, ni s’inscrire sur la plateforme, l’accès au contenu demandé se fait très rapidement en seulement quelques clics à l’aide d’une interface simple et sa mise à jour régulière, mais le site comporte toutefois beaucoup de publicité, omniprésente et intrusive pour lancer la lecteur d’une vidéo. Cependant, la plateforme est régulièrement bloquée par les autorités françaises en raison de la diffusion de contenus protégés sans autorisation, ce qui le rend illégal.

Pour continuer à y accéder, il est toutefois possible de passer par un VPN ou sinon chercher la nouvelle adresse de French Stream, généralement mis en place quelques heures après un blocage pour contourner les restrictions des FAI. French Stream reste une solution risquée pour découvrir du contenu en streaming et non conforme à la législation française, vous encourez donc un risque de sanction pour son utilisation. Lorsqu’un site publie ou permet l’accès à de tels contenus, la responsabilité pénale de l’auteur, du créateur du site ou de ses administrateurs peut être engagée.

Pour suivre les changements des noms de domaine de French Stream vous pouvez vous rendre sur l’URL fstream.top et l’adresse activée actuellement au mois de juin est : fsmirror77.lol.