Bianca Censori et Kanye West transformés en Damso et Milla Lapidus par Booba pour les ridiculiser

Booba tacle Damso avec Kanye West et Bianca Censori aux tenues osées !

Ce vendredi, sans surprise, Damso a pris la tête du classement du Top Albums de la semaine en France avec « Beyah ». Le projet est numéro 1 avec un total de 56 986 ventes (33 504 ventes en physique, soit 58,8 %, 98 ventes en téléchargement, soit 0,2 %, et 23 384 ventes en streaming, soit 41 %) pour sa première semaine d’exploitation. L’ultime album de Damso est ainsi certifié disque d’or en 7 jours. Le rappeur belge réalise le troisième meilleur démarrage de 2025 en France et c’est aussi le deuxième meilleur lancement de sa carrière. Booba, qui scrute toujours les ventes de ses rivaux, n’a pas encore commenté l’annonce des chiffres de « Beyah » et s’est contenté de constater que son titre « Dolce Camara« , paru en février 2024, vient de faire son retour dans le Top 5 des singles les plus écoutés, deux places derrière le titre « Impardonnable » de Damso, qui est troisième.

Booba n’a toutefois pas pu s’empêcher de s’en prendre à Damso sur sa vie privée. Ce dernier s’est récemment confié sur son idylle avec Milla Lapidus, la jeune femme qui partage sa vie depuis plusieurs mois. Il a notamment révélé cette semaine, dans une interview, qu’elle l’avait aidé à se motiver pour terminer la réalisation de l’album « Beyah » alors qu’il avait envie de tout arrêter. Au mois de septembre dernier, Booba s’était déjà amusé à comparer le style vestimentaire de Kanye West et Bianca Censori à celui de Damso et sa compagne lors d’une de leurs sorties pendant un séjour à Milan. Cette fois-ci, Booba a posté sur le réseau social X un montage photo d’une ancienne image de Ye avec son épouse, en remplaçant le rappeur américain par Damso et Milla Lapidus par Bianca Censori dans une tenue légère et audacieuse.

Booba n’a pas ajouté de message à sa publication et a simplement mentionné le compte de Damso sur le réseau social afin de l’interpeller, mais ce dernier n’a pas répliqué.

« Même les montages, tu ne sais plus bien les faire, l’ancien, va voir un psy, ça devient grave, Damso a une maison dans ta tête… » a réagi un internaute pour défendre Damso. « Je ne sais pas faire de montages. » a répondu Booba.

