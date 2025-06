Désiré Doué fait exploser les streams de Dolce Camara, Booba jubile

De belles retombées pour Booba grâce à Désiré Doué ! Les chiffres sont fous pour le single de Dolce Camara, plus d’un an après sa sortie en février 2024, le morceau a occupé ce vendredi le cinquième du Top Singles en France sur Spotify et continue de cumuler des milliers d’écoutes chaque jour.

Booba peut remercier Désiré Doué pour avoir relancé le buzz du tube Dolce Camara !

Depuis sa sortie au mois de février 2024, la chanson Dolce Camara de Booba avec SDM en featuring issue de l’album AD VITAM ÆTERNAM et produite par Tysko n’a quasiment jamais le Top 50 des morceaux les plus écoutes en France sur Spotify. Un exploit notable pour le morceau certifié single de diamant qui de nouveau d’attirer l’attention des auditeurs avec une augmentation des écoutes de +94 % de streams (296 834 streams le 3 juin contre 152 629 écoutes le 1er juin). Un succès lancé par l’entrée de Désiré Doué dimanche dernier au Parc des Princes lors des célébrations de la victoire en coup d’Europe sur ce morceau de B2O.

Involontairement, Désiré Doué a fait exploser les écoutes de Dolce Camara, le morceau a d’abord fait son retour dans le Top 10 cette semaine au plus grand bonheur de Booba. Le rappeur a réagi en remerciant l’attaquant Parisien avec le message « Je ne sais pas s’il réalise ce que ça représente pour moi et pour toute une génération le fait de rentrer sur Dolce Camara après avoir gagné la LDC. Ma carrière vient de prendre tout son sens et le mot « LOYAUTÉ » aussi. Parlons peu. Quel honneur, quelle victoire. MERCI DD ». Le DUC a ensuite posté un second tweet pour saluer Doué et le féliciter ainsi que toute l’équipe du PSG pour le triomphe historique en Ligue des Champions.

Ce vendredi, Dolce Camara a encore franchi un nouveau cap avec une remontée dans le Top 5 des singles en France sur l’application de streaming Spotify, le morceau a même fait une irruption dans le Top 200 au monde sur Shazam. « »DOLCE CAMARA » 5″ a fièrement tweeté Booba pour se satisfaire de l’engouement autour de son single avec une capture d’écran du classement de son morceau à la cinquième place, le titre a également fait son entrée dans le top mondial d’Apple Music.

Sur Spotify, le morceau cumule désormais plus de 95 millions de streams et pourrait devenir prochainement l’un des titres les plus streamés de la discographie de Booba. Il est devancé de peu pour le moment par 92I Veyron avec 107 millions d’écoutes, Mona Lisa avec 105 millions de streams et Validée avec 101 millions d’écoutes. La chanson la plus écoutée de B2O est Médicament avec Niska qui elle affiche 127 millions de streams.