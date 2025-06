Les gens sont trop durs avec Kylian Mbappé selon Naza !

Fan de foot, Naza a fêté la victoire de son club de cœur le PSG en Ligue des champions et il a également décidé d’adresser un message de soutien à Kylian Mbappé au sujet du prochain Ballon D’Or pour lequel Ousmane Dembélé est en concurrence avec Lamine Yamal dans les sondages pour remporter le trophée.

Naza donne son avis sur Mbappé et le Ballon D’Or !

Pour célébrer le triomphe historique du PSG, Naza a dévoilé le tube « C’est incroyable » afin de rendre hommage au club Parisien, il a réalisé le clip de ce morceau avec les supporters du PSG dans les rues Parisiennes le soir du titre. La victoire parisienne en C1 a conforté les votes en faveur d’Ousmane Dembélé pour décrocher le prochain Ballon D’Or et succéder à Rodri même s’il fait face à Lamine Yamal qui a encore réalisé une grosse performance ce jeudi soir face à l’équipe de France en Ligue des Nations avec deux buts lors la victoire espagnole (4-5), Naza croit aux chances de Dembélé d’obtenir ce trophée pour la première fois dans sa carrière.

« ‘Ousmane, Ballon d’or’. Je ne veux rien savoir. Il sait que je l’aime, on est ensemble. Il est humble en plus. Ousmane, Ballon d’or, c’est la seule chose qu’on veut retenir. Il n’y a pas de débat, il a tout gagné. », a confié Naza dans un entretien à BFMTV avant d’ajouter concernant Yamal, « Lamine Yamal, c’est très fort, mais laisse ça mon petit, tu as le temps. Dembélé a tout gagné et il a les stats, pourquoi il ne l’aurait pas? On va se mobiliser autour de lui, mais normalement, on n’a même pas besoin d’hyper le truc. Il est Ballon d’or, fin. S’il ne l’a pas, c’est un vol ». Après cette prise de position en faveur de Dembélé, Naza a aussi apporté sa force à Kylian Mbappé, très critiqué depuis son arrivée à Real Madrid, car le club Madrilène n’a remporté aucun trophée majeur cette saison même si l’international français a terminé avec le titre de meilleur buteur de Liga devant Robert Lewandowski.

« Je n’aime pas du tout comment les gens sont sur ses côtes. C’est mon gars. Cette année, il n’aura pas le Ballon d’or, mais il l’aura l’année prochaine. », déclare Naza sur le fait que Mbappé ne devrait pas encore obtenir le Ballon D’Or cette année et devra encore patienter. « Et il en aura beaucoup plus que les gens le pensent. Je reste confiant pour lui. Les gens disent que c’est sa saison est nulle, mais il est Soulier d’or. Quand son équipe va bien tourner, ça va bien se passer. Je pense que Xabi Alonso va faire du bon boulot au Real. », a ajouté le rappeur sur le natif de Bondy.