Sam’s répond aux détracteurs sur la Rolex offerte à Ousmane Dembélé

Une semaine après la lourde défaite de l’Inter Milan (0-5) en finale de la Champions League infligée par le Paris Saint-Germain, Sam’s s’est exprimé sur le magnifique cadeau qu’il a offert à Ousmane Dembélé pour sa saison réussie en réponse aux critiques à son encontre.

Sam’s réagît à la polémique après la vidéo avec Ousmane Dembélé

Après un début de saison un peu compliqué, Ousmane Dembélé est monté en puissance ces derniers mois et a contribué au succès du PSG en Ligue des champions et en Ligue 1, il a été élu meilleur joueur du championnat et de la C1. Pour se motiver à performer sur les terrains, Dembélé avait révélé à la mi-saison avoir fait un pari avec des amis sur le nombre des buts qu’il va marquer cette saison en avouant que des montres de luxe sont en jeu dans ce défi qu’il a finalement validé.

En effet, lors des festivités au Parc des Princes dimanche dernier, Sam’s était présent dans les coulisses de l’événement et a rencontré Ousmane Dembélé pour lui offrir son cadeau, une splendide Rolex. Des images de la scène ont circulé toute la semaine sur les réseaux, le rappeur apparait avec la montre de luxe dans les mains pour la remettre à l’attaquant parisien tout sourire de recevoir l’offrande. « Promesse dite, promesse tenue ! » commente l’interprète de Mastar dans la série Validé puis poursuit « On l’avait dit, on en parle plus. Maintenant à l’année prochaine ».

Face à cette séquence, des nombreux internautes ont critiqué Sam’s qui a préféré s’amuser de ses détracteurs en déplorant qu’il a comme toujours des haineux pour émettre un mauvais jugement avec des commentaires néfastes, « Apparemment, les humains sont énervés. Ca parle beaucoup, même si j’offre ce que je veux à qui je veux, mais bon c’est vrai, je n’aurais pas dû lui offrir une Rolex. J’aurais pu lui offrir des Patek, des Richard Mille, des baraques, des bateaux… Tu vois ou pas ? Allez bisous » a-t-il répliqué avec humour.