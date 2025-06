Booba ridiculise Lamine Yamal battu par le Portugal de Cristiano Ronaldo

Décidément Booba est devenu un vrai fan de football, le rappeur français exilé aux États-Unis dans la ville de Miami ne cesse de commenter ces derniers jours l’actualité sportive et il n’a pas manqué de réagir à la victoire de l’équipe du Portugal de Cristiano Ronaldo en finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne de Lamine Yamal.

Booba se moque de Lamine Yamal ridiculisé par Nuno Mendes !

Avec la victoire en demi-finale de Ligue des Nations, Lamine Yamal n’avait pas manqué de provoquer l’équipe de France avant la rencontre avant de jubiler la victoire espagnole contre la France sur le score de 5 buts à 4 avec un doublé de l’attaquant Barcelonais. Ce dimanche, le jeune international s’est frotté au Portugal de Cristiano Ronaldo et a connu moins de réussite face au joueur parisien, Nuno Mendes. Le match s’est terminé sur le score de 2 buts à 2, les deux nations ont conclu la soirée avec une séance de tirs au but, dans cet exercice, c’est le Portugal qui en est sorti vainqueur avec aucun tir manqué et le raté de Morata du côté des espagnols. Booba a ensuite donné son avis sur ce triomphe des Portugais, le deuxième de l’histoire dans cette compétition avec un tacle contre Yamal.

Booba s’est amusé de Lamine Yamal toujours en lice pour remporter le Ballon D’Or pour lequel il est l’un des favoris avec le Français Ousmane Dembélé, victorieux de la Ligue des champions avec le PSG. En effet, l’ancien membre du groupe Lunatic a constaté que Yamal n’a pas réussi à être décisif lors de cette finale. Le rappeur l’a piqué avec une punchline issue de son morceau « Double Poney » paru en 2009, « Tu dis partout que tu es une terreur, chez nous on te trouve super sympa » qu’il a relayé dans une story Instagram avec l’illustration en image du second but du Portugal inscrit par Cristiano Ronaldo après un centre de Nuno Mendes sur un débordement côté gauche en dribblant Yamal, mis à mal par le défenseur du PSG pendant cette rencontre.

Une manière de remettre en place Lamine Yamal sur son statut de la part de Booba après son comportement contre l’équipe de France.