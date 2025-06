Werenoi : son label appelle à se rassembler, « Werenoi nous a quittés, mais son empreinte est là. »

Cela fait presque un mois que Werenoi a tragiquement disparu. Depuis son décès, les hommages se sont multipliés et son producteur vient d’annoncer un événement en la mémoire du défunt rappeur, lançant un appel aux fans pour y participer.

La mémoire de Werenoi va être honoré le jour de son anniversaire !

En pleine ascension dans sa carrière, Werenoi était devenu le plus gros vendeur d’albums en France depuis 2023, avant de décéder brutalement le 17 mai. La raison précise de son décès n’a pas été communiquée officiellement ; son producteur avait confirmé la disparition du rappeur et un problème de santé a été évoqué. Les rappeurs français ont ensuite été nombreux à lui rendre hommage, certains, comme Jul, l’ont même fait en concert lors de son passage au stade Vélodrome. Un documentaire Netflix sur Werenoi était également en préparation avant sa mort et devrait sortir en 2026. Pour lui rendre hommage, son producteur Babs a également révélé la préparation d’un événement pour l’anniversaire du rappeur, le 30 janvier 2026.

« 30-01-26, on sera tous ensemble, la league, pour son anniversaire », a-t-il écrit dans un mystérieux message sur les réseaux. Ce jour-là, l’artiste aurait dû célébrer ses 32 ans et devait se produire dans la salle de concert Paris La Défense Arena. Le label PLR Music a ensuite donné des précisions sur cette annonce de Babs en publiant un communiqué pour lancer un appel aux fans afin de se rassembler le jour de l’anniversaire de Werenoi, un projet mis en place avec l’autorisation des proches du rappeur.r.

« Werenoi nous a quittés, mais son empreinte est là. Immense. Indélébile. Derrière l’artiste, il y avait un frère, un fils, un ami. Quelqu’un de vrai, entier, qui ne trichait jamais, ni dans sa musique ni dans la vie. Avec l’accord et le soutien de sa famille, après de nombreuses discussions, nous avons décidé d’organiser un événement en son honneur, le 30 janvier 2026, jour de son anniversaire. Ce moment ne sera pas un adieu. Ce sera un rassemblement. Une célébration de sa vie, de son parcours, de son art. Un hommage à sa manière : sincère, intense, sans chichi. Et pour ça, on ne peut pas le faire sans vous, ses fans, La League. Vous étiez sa force. Vous l’avez accompagné dans chaque étape. Aujourd’hui, on vous tend la main pour qu’on fasse les choses ensemble, avec le cœur. Ce projet, c’est aussi le vôtre. Ce 30 janvier, on comptera sur vous pour faire honneur à son nom comme il le mérite. On vous en dira plus très bientôt.

Préparez-vous. Ce qu’on va faire ensemble, c’est fort. Pour lui. Avec respect. » décrit le communiqué du label de Werenoi.