Après les accusations d’agressions sexuelles, Naps fait une grande annonce

Après avoir ambiancé toute la France en 2021 avec son tube « La Kiffance », Naps compte récidiver cet été avec son grand retour sur la musicale suite à une période d’absence musicale controversée.

Depuis la parution de son dernier album « Mec de cité simple » le 21 juin 2024, il y a presque un an, Naps s’est fait discret et a fait parler de lui dans la presse pour une sombre affaire. En effet, l’été dernier, le rappeur Marseillais s’est retrouvé accusé d’agressions sexuelles pour des faits datés du mois d’octobre 2021 dans un hôtel lors d’un séjour de l’artiste à Paris. L’affaire a refait surface au mois de juillet 2024 avec le dépôt de trois autres plaintes contre le chanteur.

Naps va sortir son tube de l’été !

C’est le journal Le Monde qui avait révélé les dessous de ce dossier, le média a révélé qu’une première affaire a été classée sans suite par la justice fin 2021 après une première plainte contre Naps, c’est ensuite au mois de 2023 qu’une procédure contre le rappeur a également été classée comme la première sans suite. Dans les trois affaires impliquant le rappeur, les victimes ont tenu un témoignage similaire sur la manière de rencontrer l’artiste, cela a eu lieu d’une soirée après l’un de ses concerts ou un showcase. Face aux révélations de la presse sur les trois affaires, Naps a démenti les accusations et pour s’expliquer au mois d’octobre prochain lors de son procès.

« Un certain nombre d’organes de presse se sont faits le relai d’accusation grave à mon égard. (…) j’ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours, et ce, afin de préserver l’intégrité et la sérénité des procédures. (…) Je reste présumé innocent, aucune décision de condamnation n’étant intervenue jusqu’à présent. Déterminé à démontrer mon innocence, je continuerai à me tenir à l’entière disposition de l’autorité judiciaire. » avait déclaré Naps pour se défendre des révélations dans la presse à son sujet avant de rester silencieux et de se mettre en retrait.

Après cette période de silence, Naps a finalement décidé de faire son retour en musique et promet de sortir un nouveau tube pour cet été, « L’été s’annonce VRAIMENT CALINTÉ 0.2. 2 eme extrait la T.N « Comme Une Balle » sa ROROcommence », a-t-il décrit dans une publication sur ses réseaux avec l’extrait d’un titre inédit à paraitre prochainement.