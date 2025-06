Booba annonce un gagnant des 5000€ pour une vidéo inédite de Gims sans lunettes

Le concours déjanté de Booba vient de prendre fin, le fondateur du 92i vient officiellement d’annoncer qu’un internaute a bien réussi à remporter la somme de 5 000 euros pour lui avoir envoyé une vidéo inédite Gims sans ses lunettes, une opération qu’il avait mise en place il y a quelques semaines pour narguer son rival.

Un internaute gagne 5 000 euros pour une vidéo de Gims sans ses lunettes !

En 2025, les tensions entre Booba et Gims ne se sont pas apaisés, le second nommé cartonne avec ses titres au Top Singles, mais cela n’a pas assagi le premier nommé pour le piquer constamment sur les réseaux. Après les attaques sur les streams, sur son ancienne compagne Demdem ou encore sa vie privée, Booba a décidé de lancer un concours sous forme de défi à ses fans, il souhaite obtenir des images inédites de Gims sur lesquelles on peut apercevoir ses yeux, pour cela un challenge a été lancé par le rappeur du 92i qui rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sauf que la plupart des photos envoyées n’étaient pas inédites. Le DUC de Boulogne a donc donné les précisions sur les conditions afin de gagner le concours en précisant que le gagnant va recevoir le montant de 5 000 euros et il vient enfin de le trouver, il exige une vidéo en bonne qualité et encore jamais vu de son ennemi sans lunettes.

En effet, Booba a trouvé la vidéo de Gims sans lunettes qu’il souhaitait et vient de l’annoncer pour confirmer que le gagnant va bien gagner la somme promise. « Les 5K de Gims ont été remportés… Bientôt la vidéo du paiement, c’était pas des LOL… » a-t-il déclaré dans une story avant qu’un internaute ne partage l’information sur X avec la légende, « Quelqu’un vient de remporter les 5 000 € promis par Booba pour une photo actuelle de Gims sans lunettes ». Booba a ensuite partagé ce tweet pour préciser, « 5K bien mérités. Très belle vidéo un regard ma foi…. ( La vidéo est dans plusieurs coffres à 3 endroits différents de la planète ) Release party coming soon… ».

Booba devrait donc dévoiler prochainement cette fameuse vidéo !