L’avis tranché de GregMMA sur un combat avec IbraTV

À 47 ans, GregMMA vient d’enchainer avec une nouvelle victoire à l’Hexagone MMA 30 alors qu’un face à face est toujours espérer de ses fans, le pratiquant MMA a fait une mise au point peu optimiste sur un possible duel entre eux.

Il y a deux ans, GregMMA a décidé de faire son retour dans l’octogone après une période d’absence dans la cage et depuis il cumule les victoires. Ces dernières années, avec la chaine Youtube Karaté Bushido Officiel qu’il anime, Grégory Bouchelaghem s’est battu une importante communauté de fans sur internet qui suivent de près ses performances sportives. Lors d’une récente interview avec RMC Sport, il s’est confié sur un possible combat avec IbraTV.

Ibra TV avait lancé les hostilités contre GregMMA pour lui demander un combat, ce dernier avait accepté de l’affronter, mais l’organiser de cet événement ne s’est pas encore concrétisé, aucune n’a été annoncée officiellement. Le vidéaste web a même dû repousser ses débuts en pro dans le MMA suite à des soucis de santé, même cela n’a pas fait l’engouement de sa communauté pour combattre GregMMA, ce dernier s’est exprimé sur le sujet suite à son triomphe contre Claudio Rocha et affirme que le duel n’aura jamais lieu.

« Non mais IbraTV, c’est pas la peine d’en parler, il est blessé. Le combat ne se fera pas. Il a lui-même déclaré qu’il mettait un terme à ses ambitions sportives en ce qui concerne le MMA. Le dossier est donc clos, on passe à autre chose. C’est lui qui l’a dit, je ne fais que relayer ses propos. », a expliqué GregMMA en assurant que Ibra TV n’a plus aucune ambition dans le monde du MMA suite à sa blessure avant de préciser toutefois que la porte reste ouverte pour un éventuel combat.

« Je suis là pour le kiff. On ne sait jamais, la porte reste ouverte à tout. Mais le fait est qu’il a mis un terme à ses ambitions sportives en MMA, donc je le mets de côté. Ce n’est pas moi, c’est lui… Il ne veut pas, il ne veut pas. On ne va pas courir l’un après l’autre éternellement. Je sais qu’il voulait absolument ce combat, parce qu’il y avait cette rivalité. » a ajouté GregMMA, il a déclaré avoir du respect envers IbraTV mais que le débat est terminé.