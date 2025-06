Maes aurait causé le conflit entre SDM et PLK d’après Booba qui révèle tout

Booba vient de révéler sa version des faits, les dessous de l’embrouille entre SDM et PLK, un conflit causé par Maes selon les révélations de l’interprète de Dolce Camara. L’artiste sevranien aurait gâché l’amitié entre les deux rappeurs.

En 2019, SDM et PLK avaient collaboré pour la première fois sur le single « Jack Fuego ». Le titre a été un véritable succès et les rappeurs ont ensuite lancé l’ascension de leur carrière respective en solo, mais depuis cette époque, les deux hommes ne semblent plus vraiment s’apprécier, d’après Booba. Peu de temps avant l’emprisonnement au Maroc de Maes, PLK s’était attiré les foudres de Booba à propos de la collaboration entre les deux rappeurs sur « 4MOTION » : « Ce PLK m’a demandé un feat à plusieurs reprises, j’ai toujours décliné, je sentais le haza à 20 km ! Chacun ses principes. », avait commenté B2O avant que Maes ne lui réponde afin de prendre la défense de Polak.

« Qu’on ne me dise pas que ce n’est pas moi qui ai mis la lumière sur Clamart hein. OK ? Premier single de diamant de Polak, c’est moi. Avec Problèmes. Bon, pas entièrement, mais bon, je l’ai beaucoup aidé. SDM, Passat, alors là, ne crois pas que ce n’est pas moi, mon vieux. OK, Sevran, ce n’est pas moi, donc je suis le plus gros vendeur de l’histoire de Sevran, mais OK, je ne suis pas le premier à avoir percé. Bon, je suis un mec de Clamart maintenant. Vous me devez le respect. », avait déclaré Maes à l’encontre de Booba et SDM. Le fondateur du 92i vient de ressortir cette affaire pour accuser Maes d’avoir poussé PLK à trahir SDM.

« En fait, c’est un peu plus compliqué que ça. C’est que Maes a sorti le feat de force et a menacé PLK, qui est une schméta, de l’éteindre s’il s’opposait à la sortie de ce feat. Du coup, on peut dire que Maes a braqué le feat. PLK n’a pas osé s’interposer car c’est une schméta, du coup l’amitié SDM-PLK a été schmétisée. On peut dire ça comme ça. », s’est exprimé Booba sur ce dossier en affirmant que PLK ne voulait pas que le featuring avec Maes sorte avant de subir un coup de pression de celui-ci. Le titre a finalement vu le jour, mais PLK n’en a jamais fait la promotion.

PLK est resté à l’écart de cette embrouille entre Maes et le duo SDM et Booba, sauf que ce dernier s’est agacé de ce manque de prise de position, il a donc décidé de l’attaquer publiquement.