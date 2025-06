Selon Booba, ce rappeur est dans le Top 5 des meilleures plumes du rap Français

Les éloges de Booba envers d’autres rappeurs sont rares, mais il fait parfois quelques exceptions pour les artistes qu’il apprécie, comme c’est le cas de Niro, considéré par le DUC comme l’un des rappeurs français ayant la meilleure écriture.

Booba adresse un message élogieux à Niro !

Réputé pour ses clashs, il arrive de temps en temps à Booba d’être reconnaissant envers certains de ses confrères du rap game pour les encenser. Dans une récente story Instagram, Booba a posté une photo de sa rencontre avec Niro, aucune date ne mentionne l’année du cliché qui semble avoir été pris lors de leur connexion en 2011 pour l’enregistrement du morceau Fenwick produit par Hall F extrait de la mixtape Autopsie Volume 4 réalisée par B2O sur laquelle figure également Shay, Grödash, Gato Da Bato, Mala ou encore Smoker.

« Incontestablement top 5 des meilleures plumes du rap français. Niro, jamais de réel beef, entre nous, force à toi et respect pour ton talent et d’être un père. » a écrit Booba pour accompagner la photo dans sa publication afin de témoigner de son respect à Niro et de lui apporter sa force en précisant qu’il n’y jamais vraiment eu de conflit entre eux malgré quelques tensions passées comme en 2023 lorsqu’il n’avait pas apprécié les propos du rappeur originaire de Blois qui affirmait à l’époque que d’encore rapper à 45 ans n’est pas approprié.

Même si Booba n’a pas révélé son Top 5 des meilleures plumes du rap français, pour lui, il ne fait aucun doute que Niro à sa place dans ce classement sans préciser à quelle position. Niro fait d’ailleurs l’actualité en ce moment, il prépare la sortie de son nouvel album nommé « Hayati » à paraitre pour le 5 juillet prochain avec plusieurs tels que Gazo, Naza et TIG.