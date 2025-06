Les meilleurs sites de streaming gratuit : le Top 9 en juin 2025

De Wiflix, Papa du Stream, French Stream ou encore d’autres moins connues comme NetFlax et Cinepulse. Découvrez une liste des sites de streaming gratuit les plus populaires du mois de juin 2025 et qui sont toujours actives actuellement en passant

Au mois de juin 2025 des nombreux sites sont actifs pour proposer de visionner en streaming du contenu multimédia de manière gratuite et sans aucune identification pour se connecter, attention toutefois à contrôler la véracité de la plateforme, que cela ne soit pas un clone ou encore à vérifier que le site utilisé respecte les droits d’auteur. Voici une sélection de 9 sites, afin de garantir votre sécurité et votre anonymat, il est conseillé d’avoir recours à un VPN pour y accéder.

Le meilleur du streaming au mois de juin !

Mise en garde importante : Le fait d’utiliser une plateforme de streaming gratuit présente un risque juridique ainsi que de sécurité. Il est primordial de contrôler la légalité du site avant de l’utiliser.

Découvrez le Top 9 :

NetFlax : Une copie gratuite de Netflix nécessitant aucune inscription, ni abonnement en offrant un accès simplifié aux différents contenus tels que des films, des documentaires et des séries. (netflax.fr)

: Une copie gratuite de Netflix nécessitant aucune inscription, ni abonnement en offrant un accès simplifié aux différents contenus tels que des films, des documentaires et des séries. (netflax.fr) Cinepulse : Large sélection de films et séries en haute qualité, interface intuitive, très peu de publicité, accès illimité et sans aucune inscription. Vous pouvez accéder au contenu souhaité en seulement 2 clics après avoir visionné une publicité. (cinepulse.to)

: Large sélection de films et séries en haute qualité, interface intuitive, très peu de publicité, accès illimité et sans aucune inscription. Vous pouvez accéder au contenu souhaité en seulement 2 clics après avoir visionné une publicité. (cinepulse.to) FrenchFlix : Plateforme dédiée aux films et séries francophones, interface conviviale, haute qualité, nouveautés et classiques disponibles qui reprend l’interface de Netflix mais avait parfois des lenteurs ou un visionnage saccadé avec de la publicité intrusive et intempestive. (frenchflix.cc)

: Plateforme dédiée aux films et séries francophones, interface conviviale, haute qualité, nouveautés et classiques disponibles qui reprend l’interface de Netflix mais avait parfois des lenteurs ou un visionnage saccadé avec de la publicité intrusive et intempestive. (frenchflix.cc) XalaFlix : Une des plateformes les plus populaires en France, un gigantesque catalogue varié d’un contenu multimédia disponible en HD et en très haute qualité via une interface fluide. Facile d’utilisation, peu ou pas de publicités, accès rapide sans identification. (xalaflix.io)

: Une des plateformes les plus populaires en France, un gigantesque catalogue varié d’un contenu multimédia disponible en HD et en très haute qualité via une interface fluide. Facile d’utilisation, peu ou pas de publicités, accès rapide sans identification. (xalaflix.io) Wookafr : le site propose de visionner des films en streaming sans publicité, possibilité de regarder le contenu demandé depuis des téléphones portables, des tablettes ou tout autre appareil avec accès à Internet. (wookafr.tel)

: le site propose de visionner des films en streaming sans publicité, possibilité de regarder le contenu demandé depuis des téléphones portables, des tablettes ou tout autre appareil avec accès à Internet. (wookafr.tel) French Stream : Sélection large, contenu actualisé quotidiennement. Pas d’identification requise et facilité d’accès au contenu souhaité, mais de la publicité qui peut gêner la navigation sur le site avec des fenêtres publicitaires qui s’ouvrent. (fsmirror77.lol)

: Sélection large, contenu actualisé quotidiennement. Pas d’identification requise et facilité d’accès au contenu souhaité, mais de la publicité qui peut gêner la navigation sur le site avec des fenêtres publicitaires qui s’ouvrent. (fsmirror77.lol) Coflix : Un impressionnant catalogue de films et séries en version française et en version sous-titré. Comme les autres sites cités ci-dessus, pas d’inscription, très peu de publicités et facile d’accès. (coflix.mov)

: Un impressionnant catalogue de films et séries en version française et en version sous-titré. Comme les autres sites cités ci-dessus, pas d’inscription, très peu de publicités et facile d’accès. (coflix.mov) Papa du Streaming : Très populaire avec des millions de visiteurs chaque mois, la plateforme propose des films et séries de tous les genres en bonne qualité full HD. Possibilité de découvrir les avis d’utilisateurs pour le choix du contenu, côté négatif, beaucoup de publicités et parfois instable. (papadustream.archi)

: Très populaire avec des millions de visiteurs chaque mois, la plateforme propose des films et séries de tous les genres en bonne qualité full HD. Possibilité de découvrir les avis d’utilisateurs pour le choix du contenu, côté négatif, beaucoup de publicités et parfois instable. (papadustream.archi) Movix : contenu varié, interface conviviale sans inscription, expérience fluide sur tous les appareils. (movix.website)

Pour une expérience 100% légale et sécurisée, privilégiez les plateformes comme Pluto TV, France.tv, Arte.tv, TF1+ et M6+. Afin d’être certain de la légalité d’un site de streaming gratuit, consultez la liste officielle de l’ARCOM, vérifiez la présence d’informations légales et privilégiez toujours les plateformes reconnues.