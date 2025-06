Playboi Carti s’offre une sucette en diamant sans goût

Découvrez la nouvelle folie de Playboi Carti, le rappeur américain est apparu aux BET Awards 2025 avec un bijou vraiment très surprenant et inattendu, une sucette en diamant.

Invité à se produire sur scène aux BET Awards 2025, Playboi Carti a suivi la prestation de Lil Wayne et a choisi d’interpréter devant le public le morceau « Like Weezy ». Lots de sa performance, le rappeur a tenu objet pour le moins insolite qui a interpellé les fans, il avait une sucette ornée de pierres précieuses dans sa main. Une vidéo a ensuite été publiée sur les réseaux dans laquelle il s’affiche en train de lécher l’objet comme une sucette sans gout, une confiserie de luxe.

Cet objet de luxe de Playboi Carti a été créé par un joaillier très populaire des stars, Alex Moss, celui-ci a confié sur son profil Instagram avoir réalisé ce bijou à la demande de l’artiste et l’a nommé « STRAWBERRY DIAMOND LOLLIPOP », une sucette bling-bling en or blanc, avec des diamants VVS et rubis dont sa réalisation a nécessité un mois de travail. Habitué à offrir ses services aux rappeurs, Alex Moss est aussi à l’origine d’un collier de 42 diamants, de bagues de fiançailles pour Drake d’une valeur de 10 millions de dollars.

Le bijoutier n’a pas précisé le montant déboursé par Playboi Carti pour acheter cette sucette dont le prix comporte six chiffres selon les estimations.

Playboi Carti got himself an customized iced out lollipop for his BET Awards performance last night 😳🍭 Thoughts?? Yall feelin it?? pic.twitter.com/RoZUOLcgEn

— Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) June 10, 2025