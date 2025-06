Le clip « Ma came » de Franglish nous plonge dans l’ambiance feutrée d’un bar jazz chic.

En chemise blanche et bretelles, il incarne sur scène une élégance old school. Pendant ce temps, un homme et une femme se séduisent du regard. Le coup de foudre est immédiat : chacun devient la came de l’autre.

Un clip sobre, raffiné, porté par la tension des non-dits, et donc l’ouverture laisse déviner un futur clip avec ZED.