Babs, le manager de Werenoi affiche Fatima qu’il accuse de voler l’argent de la famille

Babs, le manager de Werenoi, vient de sortir du silence pour faire passer un message à l’encontre d’une jeune femme nommée Fatima, qu’il accuse d’avoir dérobé l’argent du rappeur, argent qui doit revenir à ses parents. Cette prise de parole fait suite aux révélations dans la presse sur le différend entre le producteur de musique et cette personne, présentée dans les médias comme une ex-compagne du rappeur.

Ces derniers jours, le nom de Werenoi agite la presse pour une bien triste actualité. Selon Le Parisien, une enquête est ouverte pour une accusation de « vol aggravé et extorsion » suite à la disparition du rappeur. Un conflit aurait éclaté dans son entourage au sujet d’une somme d’un million d’euros destinée à ses parents, qu’une ancienne compagne du nom de Fatima aurait récupérée au décès du chanteur. Cette dernière accuse le producteur de musique de violences pour récupérer cet argent. Le père puis la mère de Werenoi ont soutenu Babs dans cette affaire ; ils assurent également que les faits rapportés dans la presse sont faux.

Le manager de Werenoi sorti du silence et adresse un message à Fatima !

« Babiry Sacko souhaite simplement récupérer l’argent qui lui appartient, afin de le remettre à moi, sa mère », explique la mère de Werenoi, ajoutant qu’elle demande de respecter la mémoire de son fils. Ce message n’a pas apaisé les tensions : les articles de presse se sont multipliés et reprennent la version du journal Le Parisien contre Babs, sauf que celui-ci a obtenu le soutien d’Aqababe. Le blogueur, qui avait annoncé la bonne information sur le décès de Werenoi avant le communiqué officiel il y a près d’un mois, affirme que cette dénommée Fatima est une « croqueuse de diamants » et accable les journalistes du Parisien, qui auraient selon lui rédigé un article uniquement à partir des propos de cette dernière, sans vérifier les informations ni citer de source crédible.

« Le Parisien se base sur les dires de Fatima, la croqueuse de diamants de Dammarie-les-Lys qu’on connaît tous ici. Elle s’était tapé Dadju, Fary le mec à Amina Muaddi, mais aussi les Twins (danseurs pour Beyoncé) ! Ça se dit média/journaliste mais ça salit. @PlrMusic gratos », écrit Aqababe dans un tweet accompagné d’une photo de la jeune femme et de la description : « FATIMA BEN JELLOUL 1/ Elle n’a jamais été la compagne de WeRenoi, @LeParisien_75 ! C’est une vipère qui a voulu escroquer de l’argent qui ne lui appartenait pas. Elle a fait venir une fille pour bosser dans sa conciergerie à qui elle a fait la misère. ». Après avoir dévoilé l’identité de la jeune femme, celle-ci a caché son profil sur les réseaux avant que Babs ne poursuive les investigations.

“Mon frère t’avait fait confiance, Fatima. Je t’ai envoyé, de mon compte, un million d’euros. Dès que tu as appris sa mort, tu t’es précipitée pour appeler son avocat et lui fournir une fausse procuration, afin de mettre ses biens à ton nom. Tu seras maudite toute ta vie, et tu m’auras sur ton dos jusqu’à ma mort. Tu fais souffrir une famille entière qui n’arrive pas à faire son deuil, et cette souffrance, tu la porteras en pleine figure.”, s’est exprimé Babs sur X avec une photo de Fatima qui n’a pas répondu aux déclarations à son encontre.

Le Parisien qui se base sur les dires de Fatima la croqueuse de diamants de Dammarie-les-Lys qu’on connaît tous ici 🤣 Elle s’etait tapé Dadju, Fary le mec à Amina Muadi mais aussi les Twins !

(Danseurs pour Beyoncé) Ça se dit media/journaliste mais ça salit@PlrMusic gratos… https://t.co/O0fmmv7RoZ — AQABABE (@AQABABE_) June 14, 2025