Gims divorcé de Demdem, c’est officialisé

Booba l’avait annoncé il y a plusieurs mois pour se moquer de Gims, l’ancien membre de la Sexion D’Assaur a bien rompu avec Demdem. Cette dernière vient officiellement indiquer qu’ils se sont séparés, leur divorce est désormais acté, a-t-elle confié sur ses réseaux ce week-end.

Entre Gims et Demdem, c’est réellement fini ! Elle fait passer un message

Après une vie commune de près de 20 ans et quatre enfants, le couple formé de Gims et Demdem a mis fin à leur histoire. « On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem », chante Booba dans son single « Dolce Camara » avec SDM, paru au mois de février 2024, une manière de provoquer son rival Gims, qui avait annoncé, fin d’année dernière, déposer une plainte contre B2O pour les attaques à répétition sur les réseaux sociaux contre son couple et ses propos dans ce morceau. Depuis, la situation a bien changé : le frère de Dadju s’est trouvé une nouvelle compagne, comme le démontrent de récents clichés sur sa vie privée, et Demdem a officialisé la fin de leur aventure.

Dans une story Instagram, Demdem a en effet publié un selfie avec le message très clair « Célibataire ». Après avoir confirmé son célibat, elle a explicitement répondu aux rumeurs sur sa liaison avec Gims : leur rupture est actée, ils ont divorcé. « Je suis divorcée », a-t-elle écrit en légende d’une autre story. Le couple vivait au Maroc, à Marrakech, avec leurs quatre enfants. Ils avaient affiché leur relation pour la première fois en 2016 avec le clip du morceau « Tout donner ».

« Demdem, bizarrement, c’est l’inverse de moi, c’est l’antistar », avait déclaré Gims dans une ancienne interview au sujet de Demdem, qui partageait fréquemment des images de leur vie privée commune sur ses réseaux ces dernières semaines. Mais depuis les rumeurs de leur rupture, elle s’était faite discrète, alors que son ex-mari est apparu à plusieurs reprises aux côtés d’une autre jeune femme, sans faire de commentaire sur le sujet.