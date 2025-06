Werenoi : la réaction sans mâcher ses mots de sa mère sur l’affaire de vol

Une supposée affaire de vol et d’extorsion autour de l’héritage de Werenoi, impliquant une ancienne compagne du rappeur, agite la presse généraliste depuis quelques jours, à la suite de la publication controversée d’un article du Parisien. Le producteur de l’artiste a dénoncé une fake news du média et vient d’obtenir le soutien de la mère du chanteur, qui a réagi à cette affaire.

Près d’un mois après le décès tragique de Werenoi, âgé de seulement 31 ans, le nom du rappeur continue d’être sali dans la presse. Cette semaine, Le Parisien a publié un article sur un conflit concernant son héritage entre une ancienne compagne, son producteur Babs et sa famille. Face à la médiatisation de cette affaire, relayée dans de nombreux articles de presse, le manager de Werenoi a pris la parole pour démentir la version des faits décrite dans les médias, et notamment dans Le Parisien. Il accuse le journal de partager une fake news et a obtenu le soutien du père du rappeur dans un premier temps, avant que la mère de celui-ci ne fasse de même pour conforter ses propos.

L’article du Parisien assure qu’une enquête pour « vol aggravé et extorsion » est en cours sur le détournement de la somme d’un million d’euros appartenant à Werenoi et évoque une ancienne compagne qui aurait extorqué l’argent au rappeur, que Babs tenterait de lui soutirer. Or, le producteur a révélé que cette jeune femme n’a pas eu de relation avec l’artiste ; il explique que cet argent doit revenir à la famille et souhaite tout faire pour le récupérer.

Le père de Werenoi a confirmé que Babs agit bien pour la famille de Werenoi, avant que sa mère ne prenne à son tour la parole pour éclaircir cette histoire. Elle a également apporté son soutien à Babs et dément le fait qu’il aurait tenté de voler ce million d’euros, comme le décrit l’article du Parisien. Elle accuse le journal de diffamation.

« Je tiens à préciser que des informations erronées ont été publiées dans un article du Parisien concernant mon fils, Jérémy BANA OWONA, décédé le 17 mai. En particulier, il est faux d’affirmer que Babiry Sacko souhaite voler de l’argent appartenant à une prétendue compagne de Jérémy qui ne l’est pas ! Babiry Sacko souhaite simplement récupérer l’argent qui lui appartient, afin de le remettre à moi, sa mère. Je tiens à clarifier qu’il n’y a aucune intention de vol ou de malveillance de la part de Babiry Sacko. Je vous remercie de respecter la mémoire de Jérémy et la vérité, ainsi que de venir à la source avant de poster des articles diffamatoires. Merci. », a-t-elle écrit sur Facebook.

Dans son message, la mère de Werenoi mentionne les médias Le Parisien, Le Figaro, Le Point, Le Monde, Le Progrès ou encore Skyrock. Le Parisien, à l’origine de cette rumeur, n’a pas fait de commentaire sur cette accusation de relayer une fausse information et n’a pas modifié son article original malgré les accusations de diffamation.