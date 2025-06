Booba : qui est Blessd, le rappeur invité sur son single dédié au PSG ?

« Paris est magique », après la victoire du PSG en Ligue des Champions, Booba a félicité le club Parisien pour ce triomphe historique et prépare la sortie d’un nouveau single pour le 18 juin en hommage à ce sacre, un titre sur lequel il a convié l’artiste Blessd pour une collaboration inédite, mais qui est ce chanteur inconnu du public français ?

Qui est Blessd, l’artiste colombien invité par Booba sur son prochain single ?

« Paris SG, tous ensemble on chantera.. » peut-on entendre dans l’extrait de ce morceau dédié au PSG relayé il y a quelques jours par Booba pour annoncer sa parution avec des images de son enregistrement en studio en compagnie de Blessd. Le choix de l’artiste invité sur ce titre a surpris les fans de B2O car il est totalement méconnu en France, le média Billboard France a mené l’enquête pour le présenter avant de découvrir cette connexion entre les deux chanteurs.

Blessd est un rappeur colombien, il est de la ville Itagüí, proche de Medellín. Ces dernières années, il s’est imposé comme un artiste majeur de la scène hip hop dans le pays en étant de plus en plus populaire sur les plateformes de streaming, sur YouTube, il cumule plus de 4,8 milliards de visionnages sur Youtube et sur Spotify, il affiche plus de 5 milliards d’écoutes. Blessd a connu un succès international avec les tubes « Mírame » et « +57 » qui se sont placés dans les singles les plus écoutés au monde l’année passée. Il a aussi travailé avec des grands noms comme Maluma, Peso Pluma et Karol G.

Habitué à mettre en avant les artistes de son label, Booba a limité ses connexions en dehors de nos frontières ses dernières années et ne nous a pas habitué à collaborer avec des artistes de la scène latine, cette connexion s’annonce donc surprenante et pourrait un futur tube de l’été en puissance pour célébrer la victoire historique du PSG en finale de le C1.

