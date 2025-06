DarkiWorld bloqué ! Une nouvelle adresse ou la fin ?

Cela pourrait bien être la fin de la plateforme de streaming Darkiworld anciennement nommée Darkino. Régulièrement bloqué, le site est encore inaccessible depuis quelques jours et n’a pas fait son retour, même en passant par un VPN, le problème persiste.

Depuis plusieurs semaines, Darkiworld, le site de streaming gratuit en français, est constamment inaccessible à cause des blocages imposés par l’ARCOM avec l’aide des fournisseurs d’accès à Internet. Pour rester accessible, la plateforme change de nom de domaine et revient fréquemment, mais depuis peu ce n’est plus le cas.

Cependant, avec un VPN ou un changement de DNS, il était récemment possible d’y accéder. Darkiworld contourne les sanctions en changeant généralement d’adresse et a même changé son nom en transformant Darkino par Darkiworld mais depuis le dernier blocage, la plateforme n’a été remise en ligne avec une nouvelle URL. « Conformément aux dispositions des ordonnances, nous vous adressons le ou les chemins d’accès qui ont été détecté(s) depuis. Les domaines non déréférencés sont également inclus dans le tableau joint en rouge. » décrit une récente notification de blocage du nom de domaine de Darkiworld adressée au moteur de recherche Google pour le déréférencement de l’adresse du site.

Avec les nombreux blocages et sanctions, Darkiworld était dernièrement de retour avec les adresses darki-tometjerry.com et darkiworld2025.com, mais aucune des deux URL n’est actuellement accessible. Il est possible d’utiliser un VPN pour passer outre le blocage de géolocalisation comme Nord VPN, mais cette solution ne garanti désormais plus l’accès à la plateforme, car l’application de VPN soumet par ailleurs au blocage des noms de domaine de Darkiworld.

À la date du 16 juin 2025, il n’y a pas de nouvelle adresse du tout pour Darkiworld et les administrateurs n’ont pas communiqué sur une alternative ou un éventuel retour de la plateforme qui semble amener à disparaitre, d’autres sites similaires tel que Zone Téléchargement, Wawacity, Wiflix ou Voiranime sont eux encore opérationnels de manière temporaire, car ils subissent des sanctions identiques.