DVM réunit Leto et Josman sur un titre mélodique

DVM réunit Leto et Josman sur le morceau mélodique « Tu meurs pour moi ? »

Avec « Tu meurs pour mois ? », DVM invite les deux rappeurs français, Leto et Josman sur single de rap aux accents mélodieux qui explore un amour intense, presque dangereux.

Le refrain entêtant repose sur une production qui fait doucement hocher la tête, entre sensualité et tension émotionnelle. Leto livre une performance smooth et posée, installant une vibe mélancolique, tandis que Josman tranche avec un couplet incisif, technique, plus brut. Ce contraste crée une synergie puissante entre les deuc artistes.

Un banger sentimental, parfait mélange entre vibe et tranchant. Il s’agit du troisième extrait de l’album « Dans vos mères », attendu pour le 20 juin prochain.