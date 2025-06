Gims a déjà oublié Demdem, Booba l’affiche avec sa nouvelle compagne

La séparation entre Gims et Demdem est confirmée, cette dernière a révélé avoir divorcé de l’ancien leader de la Sexion D’Assaut et Booba n’a pas manqué de réagir à l’actualité privée de son rival, il vient de l’afficher avec sa nouvelle compagne lors d’une sortie à Disneyland Paris.

Depuis fin 2024, la rumeur persiste avec insistance que Gims et Demdem ne sont plus ensemble, la femme du rappeur avait même publié il y a quelques semaines une story énigmatique allant dans ce sans mais aucun d’eux ne s’est exprimé sur le sujet. Aqababe vient de partager sur X des photos de l’interprète de Bella avec son nouvelle petite amie, ce qui a donné encore plus de crédibilité à cette rumeur avant que Demdem ne prenne officiellement la parole pour confirmer qu’ils ne sont plus unis.

Booba accuse Gims d’abandonner sa famille pour une escort !

Alors que Gims enchaine les hits depuis le début de l’année, avec Ninao, Diana, Ciel, Piano avec Werenoi, Touché avec Keblack et plus récemment Appelle Ta Copine, le rappeur parisien a connu du chamboulement dans sa vie sentimentale, il s’est séparé de sa femme. Demdem vient en effet de révéler être célibataire et elle a acté leur divorce après plus de 20 ans de vie commune, le couple a quatre enfants. Demdem avait pourtant inspiré le tube Sois pas timide et Gims l’avait défendu face aux provocations de Booba avec le dépôt d’une plainte, mais il est désormais passé à autre chose et a déjà trouvé son nouvel amour.

Toujours bien renseigné pour les faits divers « people », Aqababe a dévoilé des photos de Gims avec sa nouvelle copine à Disneyland. Les clichés n’ont pas échappé à Booba qui a relayé les photos sur X pour ajouter son commentaire pour attaquer comme souvent son rival, « Ce qui est sur, c’est que A. cette travailleuse du se*e de Dubaï n’est pas là pour ses beaux yeux, c’est une RM qu’elle a au poignet ? Ça va pas plaire à Damba. Au final, il aura fait comme Kaaris, c’est-à-dire abandonner sa muse pour un tapin. Alors qu’elle l’a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Demdem je te pardonne, je te laisse tranquille à présent. ».

Selon Booba, cette femme pourrait être une escort et il accuse Gims d’avoir abandonné sa famille malgré le soutien sans faille de Demdem depuis leur union avant d’annoncer que désormais, il ne va plus l’attaquer.