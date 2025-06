Cpasbien, la dernière adresse au 17 juin 2025

Trouver la nouvelle adresse de Cpasbien n’est pas simple si vous souhaitez télécharger des torrents, car ce type de site change fréquemment d’URL, une adresse est toujours active au 17 juin 2025.

Il arrive que l’adresse de Cpasbien change dans le but d’échapper à la pression des autorités. Ces changements permettent au site de rester accessible malgré les blocages imposés par les FAI. Avant de localiser la nouvelle adresse, il est conseillé de se méfier des clones et d’avoir un antivirus à jour sur votre ordinateur. Lors de l’accès à Cpasbien et son utilisation, il est important de rappeler que l’utilisation d’une plateforme de téléchargement non officielle est interdite par la loi française et expose les utilisateurs à des risques judiciaires.

Le recours à un VPN est recommandé pour protéger votre sécurité et votre anonymat lors de l’accès à Cpasbien, mais attention, cela n’exonère pas des responsabilités légales à l’utilisation d’une telle plateforme regroupant des liens vers fichiers torrents qui peuvent être soumis aux droits d’auteur. Préférez les plateformes légales ou les contenus libres de droits pour éviter tout risque juridique.

Le nom de domaine actuel de Cpasbien est cpasbien4.com.