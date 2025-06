Gims déclare son amour à Demdem après l’annonce de leur divorce

Le cri du cœur de Gims après l’annonce officielle de Demdem de son célibat après leur divorce. Le rappeur Parisien a publié un message d’amour à l’adresse de son ex-femme pour affirmer qu’il ne va jamais l’oublier.

Gims déclare à Demdem qu’il l’aime…

En couple depuis une vingtaine d’années, depuis plusieurs mois la rumeur a pris de l’ampleur sur la fin de la relation entre Gims et Demdem, elle avait récemment posté un message énigmatique sur une possible rupture entre eux et depuis quelques semaines des clichés sur la vie privée de l’ancien membre de la Sexion D’Assaut l’ont montré en compagnie d’une nouvelle petite amie. L’information s’est confirmée en ce début de semaine, Demdem a déclaré être célibataire et la nouvelle n’a pas manqué de faire réagir son ancien époux.

« Célibataire » a écrit Demdem dans une story avant d’ajouter « Je suis divorcée », ce qui n’a pas tardé à faire réagir Gims, il a adressé un message touchant à son ancienne compagne sur la fin de leur relation et leur divorce. « Je regarde nos photos et je me dis t’es tellement belle, dommage que je sois obligé de cligner des yeux, ce sont des millisecondes perdues à ne pas te regarder, j’te laisserai jamais t’en aller, ou que l’on soit dans n’importe quel multivers tu m’appartiens. » a déclaré Gims sur son compte Instagram avec une photo en compagnie de Demdem, une publication conclue par un mot d’amour, « Je t’aime ».

Une déclaration inattendue de la part de Gims qui affiche publiquement son amour envers Demdem alors qu’ils ont rompu.