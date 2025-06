Gogoflix, quelle est l’adresse du site en juin 2025

Pour les cinéphiles à la recherche d’une plateforme de streaming, Gogoflix est un site très accessible sans avoir recours à une identification ou la création d’un compte pour obtenir l’accès au contenu demandé.

Gogoflix offre la possibilité de regarder des films gratuitement, la plateforme propose tous les genres de long métrage comme des films fantastique, d’animation, d’action, d’horreur, des comédies, des drames et plus encore avec des nouveautés ainsi que des films plus anciens. Pour les habitués du site, la plateforme change parfois d’URL et certains sont à la recherche de la nouvelle adresse. Gogoflix a facile à utiliser, sur la page d’accueil figure les derniers ajouts et les films du moment, en quelques clics vous pouvez retrouver votre contenu, la plateforme ne comporte que de menu, l’accueil et les films.

Mise en garde importante : Selon la loi en vigueur en France, l’utilisation d’une plateforme de streaming non officielle telle que Gogoflix dans le but de visionner sur internet des contenus protégés par le droit d’auteur est interdite. Si vous vous livrez à ce type d’activité, vous risquez des poursuites judiciaires, une amende ou encore une coupure de votre connexion internet. Notre site ne peut en aucun cas être tenu responsable de votre acte.

Gogoflix.org est la dernière adresse active de Gogoflix au mois de juin 2025.