Torrent9, la nouvelle adresse au 17 juin 2025

Torrent9 est un site de téléchargement de torrents qui a pris la suite de T411, il y a quelques années. La plateforme regroupe une importante communauté qui partage des milliers de liens torrents sous la forme d’un annuaire.

Comme son nom l’indique, Torrent9 est site de partage de liens vers des fichiers torrents, il fonctionne comme un tracker public et aux internautes de partager et de télécharger librement sans payer une grande variété de fichiers le tout en utilisant le protocole peer-to-peer (P2P), aucune inscription n’est nécessaire pour l’utiliser.

Sur Torrent9, les internautes peuvent trouver divers contenus, le plus souvent c’est des films et des séries que les utilisateurs recherchent sauf que cela peut poser un problème. Effectivement, la plupart des fichiers proposés ne respectent pas le droit d’auteurs des œuvres protégés, même s’il est aussi possible de trouver des contenus libres de droit. Les internautes qui mettent à disposition les fichiers sont nommés des “seeders” et les utilisateurs qui téléchargent les “leechers”. Afin d’utiliser le fichier torrent disponible sur le site, il suffit de le télécharger un fichier et de l’ouvrir avec une application installée sur votre ordinateur comme uTorrent ou BitTorrent.

Attention toutefois, il est primordial de prendre en compte le fait que le partage et le téléchargement des œuvres protégées par le droit d’auteur sans autorisation, est illégale en France et dont passible d’une sanction pour les utilisateurs. Malgré ces restrictions, Torrent9 reste très consulté, mais l’accès peut s’avérer être bloqué, d’où les changements de nom de domaine.

Découvrez la dernière adresse active de Torrent9 : torrent9.diy.