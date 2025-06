Booba a reçu la vidéo de Gims sans lunettes mais n’a pas offert la somme promise

Booba n’a pas totalement tenu sa promesse pour une vidéo de Gims sans lunettes, il a bien offert une grosse somme d’argent au gagnant de son challenge, mais ce n’est pas le montant qu’il avait promis initialement et le rappeur a expliqué pourquoi.

Loin des 5000 dollars promis… Booba a tout même donné l’argent pour les images de Gims sans lunettes

Il y a quelques semaines, Booba s’était amusé à lancer un challenge improbable aux internautes pour aller encore plus loin dans ses provocations contre Gims. Le fondateur du 92i a proposé d’offrir 5000 dollars à la personne qui est capable de lui fournir une vidéo de son rival sans ses fameuses lunettes de soleil. Depuis le début de sa carrière, l’ex-mari de Demdem prend toujours soin de cacher ses yeux avec cet accessoire, pour le taquiner, B2O a décidé de lancer de challenge, mais à la condition que les images dévoilées soient inédites et le gagnant vient de récupérer une partie du butin.

« Il y a 5000 dollars pour celui qui nous ramène une vidéo propre de Maître Gims sans ses lunettes. 5000 dollars, on peut le faire en euros. Une parole, une vidéo, deux yeux » avait annoncé Booba au lancement de ce concours avant de préciser les conditions pour remporter les 5000 dollars, « Une vidéo originale. Toutes les vidéos internet, on a déjà. Les 5K c’est pour une vidéo inédite, pas déjà existante. ». Cette semaine, le DUC a dévoilé qu’il a un gagnant et que celui va recevoir son argent avant d’ajouter que la vidéo sera publiée prochainement.

Comme promis, Booba a donc rencontré l’heureux élu et a filmé la séquence de la remise de son argent, la personne a bien reçu son paiement, mais le rappeur a toutefois réduit le montant à la somme de 1500 au lieu de 5 000, car ce n’est pas une œuvre originale, « La remise du butin. On a baissé à 1500, ce n’était pas une œuvre originale, mais chose promise chomedu. Butin remis en main propre par notre huissier » a-t-il commenté en attendant de découvrir cette fameuse vidéo.