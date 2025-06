Booba lâche son titre pour la victoire du PSG en C1 et tacle sévèrement Mbappé

Ça y est, le single « Ici c’est Paris » de Booba est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le rappeur français a collaboré avec l’artiste colombien Blessd pour ce morceau en hommage au PSG et n’a pas manqué l’occasion d’adresser un gros tacle à Kylian Mbappé.

Booba remercie Luis Enrique et dégomme Kylian Mbappé dans son titre en hommage au PSG !

Depuis la victoire en Ligue des champions du PSG, Booba avait annoncé la parution d’un inédit dédié à cette victoire parisienne historique. Sur ses réseaux, il a dévoilé un extrait du morceau ainsi que des images de l’enregistrement de la chanson en compagnie de Blessd. Le titre, dont la sortie était programmée pour ce mercredi 18 juin, est désormais disponible à l’écoute et Kopp n’a déçu ni ses fans ni les supporters parisiens avec ce single, qui est sans doute l’un des meilleurs morceaux de rap français dédiés au club entraîné par Luis Enrique.

Alors que Booba a critiqué à plusieurs reprises Kylian, notamment depuis son échec en finale de la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, puis avec ses performances très critiquées lors de sa dernière saison au PSG, notamment lors de l’élimination en Ligue des champions, le rappeur en profite pour le narguer sur le fait d’avoir quitté Paris l’année passée pour le Real Madrid dans le but de gagner la C1. Cela s’est soldé par un échec et, pire encore pour l’attaquant français, son ancien club a réussi là où il a tout raté : gagner la Champions League.

« Il a trahi la honda, pour de la tortilla », chante Booba dans les paroles de « Ici c’est Paris ». Il remercie aussi Luis Enrique pour son travail avec le PSG, avec une pensée pour sa fille décédée : « On a prié pour que nos projets aboutissent, on a gagné pour la fille à Luis ». B2O a obtenu le soutien du PSG pour la sortie de cette chanson, le club parisien a relayé l’information de sa réalisation et vient de partager les liens pour l’écouter en streaming, un beau geste de reconnaissance envers le rappeur.