Ce joueur sera le prochain prochain Ballon d’Or d’après SDM

Fan du PSG, SDM a dignement célébré la victoire parisienne en finale de la Ligue des champions et l’occasion d’une récente interview, l’ancien membre du 92i s’est confié sur le nom du prochain Ballon D’Or 2025.

SDM milite en faveur d’Ousmane Dembélé pour le Ballon D’Or 2025

Depuis le triomphe du PSG contre l’Inter Milan en Champions League, les voix se lèvent pour soutenir Ousmane Dembélé comme gagnant du Ballon D’Or cette année. L’international français a tout remporté avec son club, la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France tout étant meilleur joueur et buteur du championnat de France. Des nombreux observateurs, journalistes, joueurs et entraineurs ont déjà milité en sa faveur pour être le nouveau Ballon D’Or, mais il fait face à la concurrence du Barcelonais, Lamine Yamal. Pour SDM, choix est très clair et il l’a révélé dans un entretien avec le média Raplume.

Même après l’échec de l’équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations 2025 face à l’Espagne, SDM n’a aucun doute, Dembélé mérite le trophée, « Le match d’hier ne change absolument rien au fait que Dembélé doit être Ballon d’or. Je vais te dire pourquoi. La nation League d’un, c’est une compétition amicale. Il faut arrêter de la mettre comme si c’était je ne sais pas quoi. » déclare pour commencer le rappeur avant de rappeler le palmarès du joueur cette saison, « Dembélé, c’est Ligue des Champions, Coupe de France, trophée des Champions et Champions League pour la première fois. ». L’auteur d’OCHO rappelle ensuite les statistiques impressionnantes de l’attaquant Parisien, « Le mec toute compétition confondue, c’est 50 buts et passes décisives. À un moment donné, il faut arrêter. Dembélé, il a encore la coupe du monde des clubs à jouer. ».

SDM espère qu’Ousmane Dembélé va encore prouver pendant la Coupe du Monde des clubs qui se joue actuellement aux États-Unis que le Ballon D’Or doit lui revenir en faisant taire ses détracteurs avec ses performances sur le terrain, « En vrai de vrai pour moi y’a pas débat, le débat n’existe pas », a ajouté le rappeur pour conclure.