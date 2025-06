Conor McGregor s’en prend physiquement à un homme à Ibiza

Alors qu’il n’a toujours pas fait son retour dans la cage, Conor McGregor a encore dérapé lors d’une soirée, l’ancien champion de l’UFC a frappé un individu dans une boite de nuit d’Ibiza.

En vidéo, Conor McGregor met deux crochets du gauche à un homme dans un club d’Ibiza !

Cela va bientôt faire près de quatre années que Conor McGregor ne s’est pas battu dans l’octogone. Depuis son combat contre Dustin Poirier en juillet 2021, le combattant irlandais a promis à plusieurs reprises de faire son retour à l’UFC, mais il se fait attendre et son prochain combat n’est toujours pas acté. Ces dernières années, McGregor a cumulé les revers, notamment des blessures, la dernière en date étant l’annulation de son duel face à Michael Chandler, déprogrammé en raison d’une nouvelle blessure de The Notorious.

En retrait du monde sportif, même s’il continue de s’entraîner et de s’entretenir physiquement, Conor McGregor souhaite devenir maire de Dublin pour régler les problèmes de sa ville. Il fait désormais plus souvent parler de lui pour ses frasques dans sa vie privée, comme il l’a encore prouvé cette semaine avec un incident lors d’une soirée dans une discothèque à Ibiza. En effet, le journal The Sun vient de publier une vidéo de McGregor dans un célèbre établissement de nuit de l’île espagnole, le Pacha. Le combattant de MMA prend du bon temps dans la discothèque avant de se pencher directement vers une personne située en dessous. La séquence ne permet pas d’entendre l’échange entre le sportif et cet individu, mais il l’a subitement frappé avec deux crochets du gauche et l’a mis KO avec le second coup, avant qu’une bagarre ne se déclenche.

Selon les témoignages recueillis par The Sun, Conor McGregor était saoul au moment de l’altercation. Les propos de la victime auraient agacé le combattant irlandais, qui a été expulsé de l’établissement par le service de sécurité, tandis que The Notorious a pu continuer à faire la fête.