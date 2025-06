Kanye West et Bianca Censori admis dans un hôpital de santé mentale

Selon plusieurs médias américains, Kanye West et Bianca Censori ont été admis tous les deux dans un hôpital de santé mentale de luxe. Le couple dépense une somme folle pour se faire soigner dans cet établissement au tarif astronomique de 170 000 dollars par semaine.

Kanye West et Bianca Censori ont récemment été aperçus en vacances en Espagne, ils séjournent sur l’île de Majorque pour des soins. Le couple sulfureux habitué aux polémiques se soigne dans une clinique locale de luxe. Depuis son mariage avec Bianca en 2022, Ye enchaine les scandales avec notamment ses propos choquants sur les réseaux ou dans des interviews, le rappeur américain s’affiche également fréquemment aux côtés de sa femme en public où elle apparait régulièrement dans des tenues légères très osées.

Chaque apparition de Bianca Censori est très remarquée comme lors des Grammy Awards, à cette occasion, elle avait porté une robe entièrement transparente laissant apparaitre toute son anatomie au plus grand bonheur de son mari. Depuis peu, les rumeurs persistent sur des tensions dans le couple et un possible divorce, mais un porte-parole de Ye a réfuté cette hypothèse il y a quelques semaines, puis lors de leurs récentes sorties, les deux tourtereaux semblaient toujours aussi proches et unis alors que leur relation intrigue toujours, ils ont décidé de faire en toute discrète un séjour dans une clinique spécialisée dans la santé mental.

Kanye West et Bianca Censori se sont offerts un séjour à Majorque dans l’établissement du Balance Rehab Clinic avec au programme une thérapie de luxe au prix de 170 000 dollars la semaine afin de « trouver le rétablissement, la paix, le repos et le bonheur » comme le décrit l’établissement sur son site internet. « Aller en cure de désintox, c’est exactement ce que le médecin a ordonné, littéralement » a confié une source proche de Ye sur ce séjour à l’hôpital du rappeur qui cherche à rebâtir les bases de son couple avec Bianca Censori après une période tumultueuse et cela a la demande de cette dernière pour éviter le divorce.