Le rappeur qui a offert la Rolex à Ousmane Dembélé interpellé avec des lingots d’or

Le rappeur Sam’s a fait parler lui suite à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions en offrant une montre de luxe à Ousmane Dembélé, un cadeau qu’il avait promis à l’attaquant parisien s’il réussit à gagner la Coupe d’Europe avec le PSG, connu pour son rôle de Mastar dans la série « Validé », il vient encore de faire l’actualité, mais pour une raison bien moins joyeuse.

Après avoir dévoilé les images de sa rencontre avec Ousmane Dembélé au lendemain la victoire du PSG contre l’Inter pour lui donner sa Rolex, Sam’s avait subi des nombreuses critiques sur son geste, des internautes l’ont notamment accusé de pas avoir les moyens financiers de payer une telle montre de luxe, le rappeur et avait répondu aux détracteurs sur sa fortune en s’affichant sur les réseaux avec des lingots d’or, mais il aurait finalement mieux fait de rester plus discret.

« Apparemment, les humains sont énervés. Ça parle beaucoup, même si j’offre ce que je veux, à qui je veux ! Je n’aurais pas dû lui offrir une Rolex, j’aurais pu lui offrir des Patek, des Richard Mille, des baraques, des bateaux… Tu vois ou pas ? Allez bisous ! » avait déclaré Sam’s en réplique aux remarques négatives sur son cadeau à Dembélé avant de se filmer quelques jours plus tard sur Snapchat avec des lingots d’or qu’il exhibe fièrement, sauf que les images n’ont pas échappé aux autorités.

En effet, Aquababe vient de révéler que le rappeur français s’est fait interpeller par des agents de police en Sierra Leone, à l’aéroport de Freetown. Les forces de l’ordre l’ont arrêté avec 10 kilos d’or dans ses bagages, de l’or non déclaré par Sam’s qui allait embarquer pour rentrer en France à Paris. Moussa Mansaly de son vrai nom n’a pas respecté les nationales en matière d’exportation et de douane selon les révélations du blogueur sur X, la police locale a ouvert une enquête.

L’entourage de Sam’s n’a pas encore fait de déclaration officielle sur cette arrestation qui semble toujours être en détention afin d’être interrogé.

